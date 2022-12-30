В Вологде осудили поджигателя дебаркадера речного вокзала

В Вологде суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге дебаркадера речного вокзала.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 24 июня накануне Дня города. Сообщение о возгорании поступило в 20:15, а уже в 21:23 открытое горение было ликвидировано. Ущерб составил около 35 миллионов рублей. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он пояснил, что совершил поджог из личных неприязненных отношений к владельцу дебаркадера.

«Суд, учитывая рецидив преступлений, назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVO также сообщал, что ещё мужчину подозревали в краже погружного насоса.