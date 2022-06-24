Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде

Дебаркадер у здания речного вокзала на Советском проспекте в Вологде загорелся в пятницу вечером. Сообщение о пожаре поступило в управление МЧС по Вологодской области 24 июня в 20:15. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение по всей площади, сообщают в ведомстве.

Фото NewsVo.ru

Площадь пожара оценивается в 300 квадратных метров. В тушении огня задействованы 40 человек, 14 единиц техники.

– Создано 3 боевых участка: один из которых направлен на непосредственное тушение здания дебаркадера, второй – на защиту плав.средст и третий – на защиту соседних зданий, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В 21:23 открытое горение было ликвидировано.

В пожаре никто не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее NewsVo рассказывал, что первый пароход на реке Вологде появился в 1862 году. В 1884 году на месте современного речного вокзала построена пристань. В 1936 году она была капитально отремонтирована, поставлен плавучий дебаркадер.

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