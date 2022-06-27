В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера

Сотрудники транспортной полиции Вологды задержали 55-летнего мужчину, который подозревается в поджоге дебаркадера. Судно, как ранее сообщал NewsVo, сгорело в пятницу вечером у речного вокзала областной столицы.

В управлении транспортной полиции рассказали, что в ходе оперативных мероприятий был установлен 55-летний вологжанин, который совершил поджог из личных неприязненных отношений к собственнику.

— Подозреваемый пояснил, что имел умысел на повреждение чужого имущества. С этой целью он проник в помещение дебаркадера, используемого собственником в качестве временного хранилища имущества, и умышленно совершил поджог помещений внутри дебаркадера, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В момент пожара плавсредство и сам речной вокзал не работали. Пострадавших нет. Предварительная сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей.

Следствием транспортной полиции возбуждено уголовное дело по статье за «умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.