В Великом Устюге с 1 января вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

с 1 января 2023 года в Великом Устюге подорожает проезд в общественном транспорте по причине подорожания топлива и запчастей.

Об увеличении стоимости на 2 рубля сообщило местное ПАТП. В Великом Устюге и в Красавино проезд теперь будет составлять 30 рублей. .

Общий проездной будут стоить 1 тыс. рублей. Школьники, студенты и льготники (ветераны труда, инвалиды, многодетные родители и носители карты «Забота») смогут его приобрести с 30% скидкой – за 650 рублей.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце и в Вологде также выросла стоимость проезда в общественном транспорте.