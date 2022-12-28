В Великом Устюге с 1 января вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

28.12.2022 [Общество]

с 1 января 2023 года в Великом Устюге подорожает проезд в общественном транспорте по причине подорожания топлива и запчастей. 

Об увеличении стоимости на 2 рубля сообщило местное ПАТП. В Великом Устюге и в Красавино проезд теперь будет составлять 30 рублей. .

Общий проездной будут стоить 1 тыс. рублей. Школьники, студенты и льготники (ветераны труда, инвалиды, многодетные родители и носители карты «Забота») смогут его приобрести с 30% скидкой – за 650 рублей.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце и в Вологде также выросла стоимость проезда в общественном транспорте. 

Тэги: проезд, общественный транспорт, цены

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде планируют продолжить улицу Новгородскую до улицы Конева
Пенсионер из Вологды получил три года лишения свободы по статье о фейках об армии РФ
Несколько микрорайонов Вологды остались без воды
Мобилизованных вологжан не отпустят домой на Новый год
ФСБ предостерегла жителя Череповца, который перевел деньги в фонд, снабжающий украинскую армию
Цены на продукты питания в Вологодской области выросли в среднем на 22%
Вологодскую область чаще всего посещают туристы из Санкт-Петербурга
«Не пойду немытый на работу»: 3 тысячи домов и зданий в Вологде остались без воды
В Вологде опубликован график подвоза воды для жителей
Мощность очистных сооружений в Вологде восстановлена

Похожие новости

C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Так, с наступлением 2023 года, стоимость одной поездки по наличному расчету составит 35 рублей, по безналичному — 32 рубля, по карте «Забота» — 30 рублей

4055
0

В Череповце выросла стоимость проезда в общественном транспорте

В мэрии Череповца связывают повышение стоимости проезда с ростом цен на топливо и расходные материалы

1407
0

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 декабря максимальная цена за одну поездку составит 36 рублей

5895
0

В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию

Такое решение связано с требованиями закона «О противодействии терроризму»

3683
0

С 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте в Череповце

Эту меру объясняют ростом стоимости расходных материалов

2759
0

Бесплатный проезд для пассажиров низкопольного трамвая в Череповце продлили до 15 октября

Мэрия договаривается о тестировании вагона другого производителя

1301
0

Поездка по карте «Забота» в автобусах Вологды станет дешевле на три рубля

Предложение действительно с 10 до 15 часов и только в автобусах муниципального перевозчика ПАТП-1

3882
0

В Череповце 1 июля проезд в общественном транспорте будет бесплатным

«С раннего утра и до позднего вечера городские маршруты готовы вас отвезти по делам или на избирательный участок», — написал в соцсети мэр Вадим Германов

1195
0

Оплату проезда бесконтактной банковской картой в автобусах частников в Вологде обещают запустить в марте

В данный момент такой способ оплаты работает только в автобусах ПАТП-1

2757
0

Ночью 1 января проезд в автобусах Вологды подорожает до 40 рублей

Проездные и скидки действовать не будут, общественный транспорт продолжит работу до 4.00

8440
9

В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте

Законы, регулирующие предоставление льгот, признаны утратившими силу

10746
9

В Вологде школьники смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью браслетов

С 25 ноября в продажу поступают школьные проездные в виде силиконовых браслетов

2620
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мультимедийный проект «Имена в пространстве и времени» отроется в новом здании картинной галереи в Вологде
В Вологодской области утвердили график работы медучреждений в праздники
В Великом Устюге с 1 января вырастет стоимость проезда в общественном транспорте
На линию 122 с конца сентября поступило более 20 тысяч звонков по вопросам мобилизации
В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира
«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников
В Череповце появится военный учебный центр
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

280
0
27.12.2022 [БлогоVO]

Ирдоматка, часть 1

304
0
27.12.2022 [Обзор Прессы]

Многогранная личность, или Просто талантливый человек Олег Гурьянов

273
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика