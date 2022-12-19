C 1 января 2023 года в Вологде вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

19.12.2022 [Общество]

Власти города Вологды сообщили, что городские перевозчики обратились с инициативой об изменении стоимости проезда. Так, с наступлением 2023 года, стоимость одной поездки по наличному расчету составит 35 рублей, по безналичному — 32 рубля, по карте «Забота» — 30 рублей.

«В Вологде действует нерегулируемый тариф на проезд в общественном транспорте. Это значит, что компании-перевозчики могут установить его самостоятельно, просто проинформировав об этом городские власти. Буквально недавно к нам поступили письма от перевозчиков о повышении тарифа на перевозки с 1 января 2023 года. Увеличение стоимости проезда связано с возросшими расходами на обслуживание автопарка: увеличилась стоимость запасных частей, топлива. Также надо брать в учет и инфляцию. Если мы сейчас не повысим стоимость проезда, то многие перевозчики могут уйти с линии, а наша задача не допустить уменьшение количества общественного транспорта на маршрутах», — прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Сейчас поездка на общественном транспорте за наличный расчет составляет 32 рубля. При оплате банковской картой на маршрутах МУП «ПАТП-1», а также ряда частных перевозчиков билет стоит 30 рублей. Разовая поездка при оплате по «Электронному кошельку» (карта «Забота») сейчас стоит 28 рублей. Таким образом стоимость проезда при оплате наличными увеличится на 3 рубля, при безналичной оплате — на 2 рубля.

Исключение составят маршруты № 4 «Дальняя — Поликлиника — Возрождения», № 7 «Архангельская — Берег», № 9 «Архангельская — Доронино», № 20 «Лоста — ВПЗ», № 23 «Дальняя — Южный мкр», № 27 «6 мкр — Берег», № 29 «ГРС — Поликлиника — Берег», № 40 «Архангельская — Областная детская больница — ВПЗ», № 43 «Козицино — с/о Розочка», № 45 «ВПЗ — Мясокомбинат», № 48 «Архангельская — ВПЗ», где стоимость проезда при оплате наличными будет составлять 35 рублей, при оплате банковской картой — 34 рубля. На маршрутах № 14 «ВПЗ — Окружное шоссе — Семенково», № 32 «Лукьяново — Южный мкр.» цена билета будет одинаковой как при оплате наличными, так и банковской картой и составит 35 рублей.   Цена билета на маршруте № 37 «Вологда — Молочное» вырастет до 37 рублей, на автобусе № 37Э «Вологда — Молочное» можно будет совершить единоразовую поездку за 42 рубля.

Стоимость проездных тоже будет увеличена:

 

Проездной

Сейчас

С 1 января

Разница

Проездной Школьный

1050

1 150

100

Проездной Студенческий

1250

1 400

150

Проездной по карте «Забота»

1200

1 300

100

Проездной на предъявителя (гражданский)

1900

2 000

100

Проездной для организаций (корпоративный)

2300

2 500

200

 

Тэги: проезд, городской транспорт

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