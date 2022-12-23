Мощность очистных сооружений в Вологде восстановлена

Мощность очистных сооружений восстановлена. Об этом сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

«Начинаем наполнять резервуар. После наполнения будет запущена зональная станция и восстановлено давление в водопроводе центральной и заречной части города. Водоснабжение южной части города будет восстановлено позже, ориентировочно к полуночи», — написал он у себя на странице в ВК.

Как NewsVO сообщал ранее, 23 декабря большая часть Вологды осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях.

Напоминаем, что 10 цистерн развозят воду в социальные учреждения южной части города. После обеспечения соцобъектов, бочки станут на подвоз воды для горожан. На каждой точке машина будет находить до 9 вечера (если вода закончится, машина заправится и вновь вернется на прежнюю точку).

Подвоз воды по следующим адресам (информация будет пополнятся):

с 14-00 до 21-00 Псковская,7 автоцистерна «Молоко» с номером 666

С 14-30 до 21-00 Текстильщиков,16 (Элма)

с 16-00 до 21-00 Щетинина, 5