Деньги есть: сколько в 2023 году из бюджета уйдет денег на чиновников и депутатов Вологодской области

20.12.2022 [Общество]

Расходы на чиновников и депутатов по некоторым статьям увеличатся в 2023 году. Это связано с повышением с 1 января 2023 года на 4 процента размеров должностных окладов и окладов за классный чин лиц. Говорится в заключении КСП на проект бюджета Вологодской области.  

Так, на функционирование высшего должностного лица области, то есть на губернатора, в 2023–2025 годах запланированы бюджетные расходы в объеме 7,6 млн. рублей ежегодно с увеличением к уровню 2022 года (7,3 млн. рублей) на 0,3 млн. рублей (4,1%).

На обеспечение деятельности законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований в 2023 году предусмотрено 324,2 млн. рублей. Рост составит 8,7 млн. На членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уйдет 8 млн рублей, на депутатов Государственной Думы — 15,5 млн. 

На функционирование Законодательного Собрания области в 2023 году предусмотрено 300,7 млн. рублей, больше на 9,7 млн. рублей, чем в прошлом году. 

А вот финансирование Правительства области сократится. На него в 2023 году потратят 477,1 млн. рублей. Сокращение расходов составит 15,4 млн. рублей или 3,1% к уровню 2022 года. 

Расходы на функционирование судебной системы также будут сокращены в 2023 году на 33,5%. По данному подразделу предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 347,8 млн. 
Финансовых, налоговых и таможенных органов сокращения не коснуться.  Им положено в следующем году 402 млн. рублей, больше на 13,1 млн. рублей, чем в этом году. Также вырастут на 9,9 млн рублей расходы на Областное казначейство, на 5,6 млн рублей на Департамент финансов области, на 6,5 млн рублей на Избирательную комиссию 

При этом сокращается резервный фонд. Резервный фонд Правительства области сформирован в сумме 900 млн. рублей — на 2023 год, что меньше 2022 года на 73,1 млн рублей.  

Средства резервного фонда Правительства области планируется направлять на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, например, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, террористических актов и так далее. 

Стоит отметить, что вырастут расходы на «Управление по эксплуатации зданий». Оно получит в следующем году 360,7 млн., на  60,5 млн. рублей больше, чем в 2022 году. 

«Автотранспортное хозяйство» также получит в 2023 году больше денег — на 51,6 млн рублей, всего 230,7 млн. Увеличится финансирование и «Презентационно-сервисного центра» на 29,8 млн. рублей. Всего он получит 152 млн.

«Увеличение финансирования в 2023 году на организацию деятельности бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области „Управление по эксплуатации зданий“, бюджетным учреждением Вологодской области „Автотранспортное хозяйство“, казенным учреждением Вологодской области „Презентационно-сервисный центр“ связан с увеличением роста расходов на обновление парка автотранспортных средств, ремонты зданий и закупку оборудования», — говорится в заключении КСП.

Напомним, что управление по эксплуатации зданий занимается ремонтами и содержанием двух резиденций губернатора и зданий, в которых располагаются департаменты и правительство. Автотранспортного хозяйство обслуживает машины чиновников, а ПСЦ закупает сувениры. Всего же на общегосударственные вопросы в бюджете предусмотрено 5,3 млрд рублей. 

Тэги: бюджет, бюджет. чиновники

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