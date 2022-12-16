Авторская экскурсия по выставке «Любимые сказки» пройдет в Вологде 17 декабря

16.12.2022 [Культура]

Авторская экскурсия по выставке «Любимые сказки» пройдет 17 декабря в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. Проведет ее коллекционер Андрей Комичев.

Ранее NewsVo рассказывал, что в экспозиции «Любимые сказки» (0+) представлены книжные издания конца 19-го – начала 20-го века детской и юношеской литературы с иллюстрациями Елизаветы Бём, коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами, винтажные книжные закладки, книжная графика и подлинные акварельные произведения сестры Елизаветы Бём – Любови Эндоуровой и зарисовки изобретателя Александра Можайского. 

По задумке сотрудников музея эта выставка поможет посетителям обрести праздничное настроение и погрузиться в атмосферу праздника в преддверии Нового года и Рождества.
Андрей Владимирович Комическ – неутомимый исследователь и коллекционер предметов истории и старины. Цели его исследований – книги, открытки и фантики.

– Коллекционер с радостью поделится со слушателями историей своего увлечения и расскажет о детской литературе царской России, филокартии и особенностях открыток из его собственной коллекции, а также о судьбе одной из самых популярных художниц второй половины 19-го столетия Елизавете Бём, – говорится в анонсе экскурсии.

Начало экскурсии 17 декабря в 14:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (6+).

Посетить выставку «Любимые сказки» можно до 5 февраля со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30.
 

Тэги: экскурсия, выставка, книги, история, культура

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