Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

24.11.2022 [Культура]

Выставка «Любимые сказки» открывается в Вологде 25 ноября.

В экспозиции представлены книжные издания конца 19-го – начала 20-го века детской и юношеской литературы с иллюстрациями Елизаветы Бём, коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами, винтажные книжные закладки, книжная графика и подлинные акварельные произведения сестры Елизаветы Бём – Любови Эндоуровой и зарисовки изобретателя Александра Можайского. 

По задумке сотрудников музей «Мир забытых вещей» эта выставка поможет посетителям обрести праздничное настроение и погрузиться в атмосферу праздника в преддверии Нового года и Рождества.

Посетить выставку «Любимые сказки» можно с 25 ноября по 5 февраля в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, книги, художники, история, культура

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