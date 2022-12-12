Актер Артем Лысков из Вологды принят в труппу оперного театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке

35-летний вологжанин Артем Лысков принят в труппу оперного театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, США.

– Не представляю, как это возможно, но я официально стал частью актерской группы в главном оперном театре мира! – пишет Артем в своем Telegram-канале.

Фото Артема Лыскова

По словам актера, выход на сцену для него – это мистический процесс.

– Официально это случилось 18 ноября, в день 10-летия с премьеры мюзикла «растратчики». Моего четырехлетнего счастья почти ежедневного выхода на сцену. И вот спустя десять лет, в тот же день вселенная шутит со мной снова – уже приглашая на главную мировую оперную сцену - The Metropolitan Opera. Кто на ней стоял – я даже не буду перечислять. Всех, кого вы знаете – на ней были. Я верю в чудеса, для меня сцена очень волнительное и необычное место, сцена помнит каждого на ней стоящего, она все хранит. Спросите любого уважающего себя театрального артиста про сцену - он вам расскажет про ее магию. В уличной обуви мы, например, на нее не встаем. Вот вам пример уважения к месту. Сцена может помочь, сцена умеет мстить. Это супер интересно – поспрашивайте кого-нибудь. Выход на сцену - для меня всегда мистический процесс. Это таинство и ощущение этого, как и награда за это, даны не всем.

Фото Артема Лыскова

На днях фотография Артема Лыскова в костюме из оперы было опубликовано в издании The New York Times.

– Сбылась мечта! Я попал на первую полосу The New York Times! Ну, вернее, моя нога и мой ipad, – пишет актер.

Скриншот страницы издания, опубликованный в Telegram-канале Артема Лыскова

Напомним, Артем Лысков, российский актер театра, кино и озвучивания, театральный педагог. Он родился в Вологде, его детство прошло в деревянном доме в Заречье. Пока учился в школе, занимался в театральной студии «Подросток» у педагогов Татьяны Слинкиной и Владимира Шахова. После окончания школы поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В 2010 году Артем уехал в США учиться мюзиклу на Бродвей. Играл главную роль в мюзикле «Трехгрошовая опера» в театре в Нью-Йорке.

С 2013-2017 год преподавал в Театральном Институте имени Бориса Щукина на курсе артистов музыкального театра.

Сыграл главные роли более чем в 30 фильмах России и США: «Madam Secretary» CBS, «Ранетки», «Света с того света», «Марьина роща», «По ту сторону...», «Измены», «Как я стал русским», «Солдаты» и многие другие.

Ранее NewsVо рассказывал, что Артем Лысков снимался в продолжении сериала «Секс в большом городе».

Сейчас Артем Лысков снимается в кино и преподает актерское мастерство в США.

«Метропоелитен-опера» — оперная труппа, основанная в Нью-Йорке в 1880 году в качестве альтернативы Музыкальной академии. Является одним из самых известных и престижных оперных театров мира. Нередко сокращенно называется Мет (англ. The Met).

Театр открыт семь месяцев в году — с сентября по апрель. Спектакли идут ежедневно, кроме воскресений. По субботам, как правило, даются два спектакля — дневной и вечерний. С мая по июнь театр выезжает на гастроли. Кроме того, в июле театр дает бесплатные спектакли в парках Нью-Йорка, собирающие огромное количество зрителей.

С начала XX века «Мет» стал считаться наряду с Венской оперой и театром «Ла Скала» в Милане ведущей оперной сценой мира. Этому во многом способствовали дирижеры театра, среди которых были Густав Малер, Феликс Моттль, Артуро Тосканини. Художественные руководители театра считали своей основной задачей приглашать самых известных певцов мира. Среди прочих, здесь выступали Лотта Леман, Нелли Мелба, Лилиан Нордика, Олив Фремстад, Жак Урлус и, конечно же, Энрико Карузо, дебютировавший в опере «Риголетто» в роли герцога Мантуанского в 1903 году и работавший в театре до 1920 года. В 1908 году Малер начал свою деятельность в театре оперой «Тристан и Изольда».

На сцене театра в 20-м веке пели выдающиеся исполнители, в том числе: Федор Шаляпин, Адам Дидур, Лауриц Мельхиор, Эцио Пинца, Кирстен Флагстад, Лоуренс Тиббетт, Сет Сванхольм, Зинка Миланова, Юсси Бьерлинг, Леонард Уоррен, Марта Медль, Астрид Варнай, Инге Борк, Мария Каллас, Леони Ризанек, Тереса Берганса. Здесь же больше десяти лет выступала балерина Розина Галли.

«Аи́да» (итал. Aida) — опера Джузеппе Верди на либретто Антонио Гисланцони по сценарию египтолога Ф. О. Ф. Мариетта. Написана по заказу египетского хедива Исмаила-паши для Каирского оперного театра, строительство которого было приурочено к открытию Суэцкого канала. Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды — дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.