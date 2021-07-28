Вологжанин Артём Лысков снялся в эпизоде продолжения «Секса в большом городе»

34-летний вологжанин Артём Лысков снялся в эпизодической роли в американском сериале «And Just Like That…», который станет продолжением легендарного сериала «Секс в большом городе».

– Ну что… вот и все. Молниеносно, энергично, увлекательно. Стоял сегодня на площадке и ловил нюансы. Дышал одним воздухом, – написал Артём на своей странице в социальной сети. – Казалось, что я снова оказался в Вологде, в нашей квартирке на Энгельса. Вечер, почти ночь. Родители смотрят телевизор. неведомый фильм про другую жизнь. 1998 год. Мне 11. Загадочный звук маримбы из заставки (это я потом узнал как называется этот ни на что не похожий звук), чёрный экран, название серии на иностранном языке на чёрном фоне, догоняющий звук закадровой озвучки - автор и режиссёр - Даррен Стар и Майкл Патрик Кинг.

Напомним, Артём Лысков, российский актёр театра, кино и озвучивания, театральный педагог. Он родился в Вологде, занимался в театральной студии «Подросток», а после окончания школы поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В 2010 году Артём уехал в США учиться мюзиклу на Бродвей. Играл главную роль в мюзикле «Трехгрошовая опера» в театре в Нью-Йорке.

Затем исполнил одну из главных ролей в телесериале «Ранетки», снимался в других российских сериалах.

С 2013 года преподает в Театральном Институте имени Бориса Щукина на курсе артистов музыкального театра.

– Мне 34. 7 утра. Кофе с улыбкой от команды. Меня уже ждёт мой зелёный фартук. Сегодня я “Matthew”. 20-30 лет, с челкой гота, – описывает Артём день съёмок в сериале «And Just Like That…». – Майкл Патрик Кинг (тот самый) режиссёр, сегодня как никогда - энергичный, быстрый, юркий. Девушек готовят в паре метров от нас. Шёпот на ухо - одной, строгий взгляд с мгновенной веселой улыбкой - другой. Такие вот сегодня режиссёрские замечания. Легенды. Стою в метре. Смотрю. Дышу одним воздухом. Интересные ощущения. Будто мне снова 11 и я дома. Я представлял тогда этот неведомый город именно так, именно так ощущал его запах, так ощущал температуру воздуха. Неужели так бывает?

По словам Артёма, этот день съёмок для него был связан с детством.

– Мой день сегодня про детство, – говорит Артём. – Про ощущение того, что казалось бы нереальные вещи могут случиться в секунду! Мой день про ощущения - про желания, которые сбываются. Про энергию, которая притягивается. Про обмен улыбками, взглядами, комплиментами с теми, с кем ты даже не мечтал встретиться на улице! – «Arteeem. (Пауза) Какое у тебя красивое имя… (и через секунду) это что-то греческое?» - спросит Миранда и улыбнётся знаменитой улыбкой. Отойдёт, посмотрит, улыбнётся - работает. Партнёр!!!! ...Секунда на экране. Вечность в истории.

Съёмки продолжения сериала «Секс в большом городе» начались в этом году. В сериале появятся три героини «Секса в большом городе» — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Саманты Джонс в числе персонажей нет.

По сюжету действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.

