Стелу Города трудовой доблести установят на площади Бабушкина в Вологде

Стелу Города рудовой доблести установят на площади Бабушкина в Вологде.

За привокзальную площадь проголосовало большинство горожан в ходе электронного голосования, которое проходило на сайте городской администрации.

Выбор сделан, место для установки стелы Города трудовой доблести определено. Это будет центр площади Бабушкина. Именно за него проголосовало больше всего горожан, почти половина всех, кто принял участие в опросе.

На выбор предлагалось несколько площадок:

Площадь Дрыгина;

В центре сквера на привокзальной площади Бабушкина;

На площади Бабушкина напротив автовокзала;

На пересечении улиц Мира и Предтеченская (напротив гостиницы «Вологда»);

На кольце на перекрестке улиц Конева-Можайского.

На стеле будут изображены герб города Вологды и Указ Президента, который Владимир Путин подписал 15 ноября.