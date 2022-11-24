Вологжанам предлагают выбрать место для стелы «Город трудовой доблести»

24.11.2022 [Общество]

В Вологде началось голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести». Голосование продлится до 8 декабря. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, архитекторы выбрали пять площадок для установки памятного знака.

Как ранее сообщал NewsVo, 15 ноября президентом Владимиром Путиным был подписан закон о присвоении Вологде звания «Город трудовой доблести». Теперь в Вологде необходимо установить стелу с изображением герба город и текстом указа президента.

«Присвоение такого почетного звания, в первую очередь, дань уважения нашим ветеранам. Стела станет народным памятником, символом нашей памяти и гордости за наших земляков, на ней будет изображен герб города Вологды и Указ президента. Где ее установить, вологжанам предстоит решить вместе, выбрав из пяти предложенных вариантов», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Архитекторы предложили пять площадок для установки памятного знака:

— Площадь Дрыгина;

— В центре сквера на привокзальной Площади Бабушкина;

— На Площади Бабушкина напротив автовокзала;

— На пересечении улиц Мира и Предтеченская (напротив гостиницы «Вологда»);

— На кольце на перекрёстке Конева-Можайского.

По мнению экспертов, это места, где стела органично впишется в визуальный облик города, будет хорошо просматриваться с разных точек, доступна максимальному количеству вологжан и туристов. После того, как голосованием определят место размещения памятного знака, специалисты начнут разрабатывать проект стелы.

Тэги: памятный знак, голосование

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