Вологде присвоено звание «Город трудовой доблести»

15.11.2022 [Общество]

Областному центре присвоено звание «Город трудовой доблести». Инициатива жителей города, местных властей, а также парламентариев поддержана сегодня президентом Владимиром Путиным на заседании оргкомитета «Победа». Об этом рассказал губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсетях.

«Областная столица достойна этого высокого звания. Оно имеет большое значение для сохранения памяти о земляках-тружениках. В годы Великой Отечественной войны Вологда обеспечивала фронт продовольствием и продукцией военного назначения, принимала раненых, жителей блокадного Ленинграда. Многие вологжане работали на Северной железной дороге, которая обслуживала советский фронт», — написал глава региона.

Кроме Вологды, звания «Город трудовой доблести» сегодня были удостоены Астрахань, Якутск, Орск, Луганск, Горловка, Златоуст, Каспийск и Норильск.    

Город трудовой доблести — почётное звание РФ, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года для увековечивания подвига тружеников тыла во время ВОВ, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы».

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания. Также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 и 9 мая и в День города.

Напомним, что почетное звание «Город трудовой доблести и славы» также присвоил Вологде еще в 2018 году Межгосударственный союз городов-героев. Тогда сообщалось, что это почетное международное звание является наивысшей формой признания заслуг города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вологда его удостоилась за мужество и массовый трудовой героизм в годы войны. 

Международное звание «Город трудовой доблести и славы» было учреждено в 2010 году. Вологда стала 20-м городом, которому оно присвоено. Череповец получил такое звание в 2016 году. Высокой чести также удостоены Челябинск, Магнитогорск, Закаменск, Новосибирск и Электросталь (Подмосковье), Златоуст (Челябинская область), Волхов, Дзержинский, Ишимбай, Королев, Камышин, Лысьва (Пермский край), ​Миасс, Северодвинск, Улан-Удэ, Фрязино, Чапаевск, Ярославль.

Тэги: ВОВ, почетное звание, Вологда

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