Библиотеки Вологды начинают работать по «Пушкинской карте»

08.12.2022 [Культура]

Билеты на мероприятия в городских библиотеках Вологды теперь можно приобрести по «Пушкинской карте».

Ранее NewsVo рассказывал, что граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту», на которую начисляются средства для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, концертные залы и т.д. На год на каждую такую карту выделяется 5 тысяч рублей.

Оформить карту можно бесплатно через портал «Госуслуг».

Начиная с первого квартала следующего года сотрудники библиотек Вологды будут приглашать школьников и студентов на интеллектуальные игры, лекции, экскурсии, тренинги и другие мероприятия разнообразных форматов — программу и описание возможностей карты можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы Вологды.

Первое мероприятие по «Пушкинской карте» состоится в этом году, 23 декабря в 15.00 в Центре писателя Василия Белова. В программе встречи «То, что ты не знал про русскую деревню» виртуальное путешествие на родину известного русского писателя, знакомство с устройством деревенского дома и традициями и обычаями предков.

Тэги: пушкинская карта, культура, библиотеки

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