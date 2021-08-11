Бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы смогут россияне в возрасте 14-22 лет

Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет с 1 сентября этого года смогут получить «Пушкинскую карту», на которую будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, концертные залы и т.д.

Как сообщает ProКультура.РФ, «Пушкинская карта» — это обыкновенная карта «Мир», на которую деньги «положило» государство, чтобы молодежь чаще посещала организации культуры. В этом году для посещений учреждений культуры молодым людям на карту начислят по 3 тысячи рублей.

Передать эту карту другому будет нельзя. Все билеты, которые будут приобретаться по «Пушкинской карте», именные. При посещении мероприятия молодого человека могут попросить предъявить документ, подтверждающий личность.

Перечень мероприятий, которые можно будет посетить с помощью карты, появится на портале Культура.рф. Билеты можно также будет приобрести на этом сайте при помощи специального мобильного приложения.

Сообщается также, что более подробная информация о «Пушкинских картах» появится ближе к осени.

