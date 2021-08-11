Бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы смогут россияне в возрасте 14-22 лет

11.08.2021 [Культура]

Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет с 1 сентября этого года смогут получить «Пушкинскую карту», на которую будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры, концертные залы и т.д.

Как сообщает ProКультура.РФ, «Пушкинская карта» — это обыкновенная карта «Мир», на которую деньги «положило» государство, чтобы молодежь чаще посещала организации культуры. В этом году для посещений учреждений культуры молодым людям на карту начислят по 3 тысячи рублей. 

Передать эту карту другому будет нельзя. Все билеты, которые будут приобретаться по «Пушкинской карте», именные. При посещении мероприятия молодого человека могут попросить предъявить документ, подтверждающий личность.

Перечень мероприятий, которые можно будет посетить с помощью карты, появится на портале Культура.рф. Билеты можно также будет приобрести на этом сайте при помощи специального мобильного приложения. 

Сообщается также, что более подробная информация о «Пушкинских картах» появится ближе к осени.
 

Тэги: льготы, субсидии, молодежь, студенты, школьники, культура, концерты, музеи, выставки, Театры

ТОП НЕДЕЛИ

Три человека, в том числе годовалый ребёнок, погибли в ДТП в Вытегорском районе
Массовое отключение воды в Вологде перенесут на 20 августа
«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома
СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
Жириновский призвал отобрать у миллиардера Мордашова «Северсталь»
Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона
«Обескуражены этими оценками»: эксперты считают, что российскую гимнастку Аверину на олимпиаде засудили
Коллекторское агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение нормы звонков должнику из Вологды
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

Похожие новости

В Вологодской области родителей детей-инвалидов освободят от уплаты транспортного налога

Сейчас такая льгота предоставляется только в том случае, если машина оформлена на несовершеннолетнего

1622
0

Выпускники медколледжей тоже смогут оформить в Вологде льготную ипотеку

Список категорий медиков, имеющих право на данную меру поддержки, расширен

908
0

Вологжане смогут узнавать о полагающихся им льготах через сайт госуслуг

На первом этапе информирование будет происходить по факту наступления трех жизненных событий: рождение ребенка, установление инвалидности, наступление пенсионного возраста

766
0

В Вологодской области планируют ежегодно выдавать более 400 льготных займов по ипотеке

На меру поддержки могут претендовать жители региона при рождении у них после 1 января 2018 года ребенка, молодые (до 35 лет) и многодетные семьям с детьми (вне зависимости от даты рождения ребенка)

1791
0

В Вологде с 2021 года медикам будут компенсировать первый взнос по ипотеке

Кроме того, первые пять лет будут выплачиваться субсидии на ежемесячные платежи

2455
0

Вологодские депутаты рассмотрят законопроект о налоговых льготах для бизнеса

Речь идет о фирмах, которые снизили арендные платежи для своих арендаторов во время пандемии

1686
0

В Вологде отменили земельный налог для дачников, участки которых затопило осенью

Всего в перечне более двух тысяч участков

12281
1

В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте

Законы, регулирующие предоставление льгот, признаны утратившими силу

10056
9

Собственников вологодских памятников архитектуры освободят от уплаты налога на имущество

Для получения льготы необходимо в течение двух лет вложить в сохранение объекта культурного наследия не менее 500 тысяч рублей и подтвердить свои расходы документально

1391
1

В Вологодской области разрабатывают новые налоговые льготы для бизнеса

В частности, речь идет о поддержке мастеров народных промыслов, снижении платы по налогу на имущество для собственников памятников архитектуры

972
0

Региональных операторов, работающих с ТКО, освободили от уплаты НДС

Россиянам пообещали, что принятые налоговые льготы позволят снизить тарифы на мусор.

1758
0

В Вологодской области при рождении первого ребенка семьи смогут льготно оформить ипотеку

Предполагается, что из областного бюджета будет компенсироваться 3% от установленных ставок при покупке квартиры 

3571
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские футболисты получили лицензию на использование товарного знака «Динамо»
Компания вологодских братьев-миллиардеров Playrix заняла второе место в мировом рейтинге издателей мобильных игр
Алексею Навальному предъявили обвинение в создании НКО, посягающей на права граждан
Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки
227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы смогут россияне в возрасте 14-22 лет
 
11.08.2021 [Общество]

Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон

2285
0
11.08.2021 [БлогоVO]

Вологду затопило

329
0
10.08.2021 [Обзор Прессы]

ДЕНЕЖНЫЙ ГРАДостроительный совет

491
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика