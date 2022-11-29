Двоих жителей Шекснинского района будут судить за убийство мужчины и женщины в деревне Горка

В Шекснинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего и 43-летнего местных жителей, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в убийстве двух человек, незаконном обороте, изготовлении и перевозке оружия, краже и хулиганстве.

Как NewsVO сообщал ранее, тела потерпевших — 57-летнего мужчины и 51-летней женщины — с ножевыми ранениями были обнаружены в их доме в деревне Горка 21 апреля 2022 года. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны двое ранее судимых мужчин. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия. Несколько месяцев мужчина прятался в лесах, пока его не задержали.

По версии следствия, 18 апреля один из подозреваемых передал другому хранившееся у него ружьё, которое впоследствии было переделано в обрез, и патроны. 21 апреля обвиняемые пришли в деревню Горка в поисках спиртного и встретили потерпевшего.

«В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни к нему, 48-летний мужчина не менее 8 раз ударил того ножом по туловищу, причинив смертельные раны, от которых пострадавший скончался на месте. После этого аналогичные действия были осуществлены в отношении находившейся рядом 51-летней сожительницы погибшего. От полученных повреждений женщина также скончалась», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После убийства обвиняемые вошли в дом, украли телефоны потерпевших и уехали в Череповец. Там они разошлись и через некоторое время 48-летний мужчина, который носил с собой обрез ружья, был задержан за стрельбу на улице. Это было квалифицировано как хулиганство.

Уголовное дело в их отношении передано в суд для рассмотрения по существу.