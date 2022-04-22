В Шексне ищут подозреваемого в двойном убийстве

22.04.2022 [Происшествия]

В Шексне ищут подозреваемого в двойном убийстве. О двойном убийстве в Железнодорожном сельском поселении Шекснинского района сообщает местная газета «Звезда».

Преступление было совершено ориентировочно в понедельник в деревне Горка. В одном из домов было обнаружено два трупа — 57-летнего мужчины и 52-летней женщины — с ножевыми ранениями.

По словам местных жителей к убийству могут быть причастны двое местных жителей с криминальным прошлым. 

По предварительной информации, один из них уже задержан в понедельник в Череповце за стрельбу на городских улицах из охотничьего ружья. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что убийство в Шекснинском районе совершено его 43-летним другом, жителем села Покровское, который скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск.

«Звезда» пишет, что мужчина может скрываться в близлежащих деревнях или лесах. На это указывает вскрытый дом в деревне Соколье, из которого пропала одежда, резиновые сапоги и продукты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка. 

 

Тэги: розыск, убийство

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