В Шексне ищут подозреваемого в двойном убийстве. О двойном убийстве в Железнодорожном сельском поселении Шекснинского района сообщает местная газета «Звезда».

Преступление было совершено ориентировочно в понедельник в деревне Горка. В одном из домов было обнаружено два трупа — 57-летнего мужчины и 52-летней женщины — с ножевыми ранениями.

По словам местных жителей к убийству могут быть причастны двое местных жителей с криминальным прошлым.

По предварительной информации, один из них уже задержан в понедельник в Череповце за стрельбу на городских улицах из охотничьего ружья. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что убийство в Шекснинском районе совершено его 43-летним другом, жителем села Покровское, который скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск.

«Звезда» пишет, что мужчина может скрываться в близлежащих деревнях или лесах. На это указывает вскрытый дом в деревне Соколье, из которого пропала одежда, резиновые сапоги и продукты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка.