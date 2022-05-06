В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве

В Шекснинском районе продолжаются поиски 43-летнего мужчины, подозреваемого в двойном убийстве в Железнодорожном сельском поселении в апреле 2022 года.

Как NewsVO сообщал ранее, в одном из домов в деревне Горка были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 52-летней женщины с ножевыми ранениями. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны двое ранее судимых мужчин. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия.

По данным районной газеты «Звезда», мужчина скрывается в Пачевских лесах. В начале мая местные жители видели его на опушке, но он не пошёл на контакт. Подозреваемый может быть одет в костюм «горка» и резиновые сапоги. При себе имеет рюкзак защитного цвета, возможно использует зелёный велосипед. Предположительно, живёт в оборудованной землянке.

Жителей Железнодорожного сельского поселения, дачников и охотников просят при встрече с подозреваемым сообщить об этом врио начальника отдела уголовного розыска Евгению Алексеевичу Серебрякову по телефону 89517473750.