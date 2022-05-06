В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве

06.05.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе продолжаются поиски 43-летнего мужчины, подозреваемого в двойном убийстве в Железнодорожном сельском поселении в апреле 2022 года.

Как NewsVO сообщал ранее, в одном из домов в деревне Горка были обнаружены тела 57-летнего мужчины и 52-летней женщины с ножевыми ранениями. Местные жители сообщили, что к убийству могут быть причастны двое ранее судимых мужчин. Одного из них полицейские задержали в Череповце. Он сказал, что преступление совершил его друг — житель села Покровское, который скрылся с места происшествия.

По данным районной газеты «Звезда», мужчина скрывается в Пачевских лесах. В начале мая местные жители видели его на опушке, но он не пошёл на контакт. Подозреваемый может быть одет в костюм «горка» и резиновые сапоги. При себе имеет рюкзак защитного цвета, возможно использует зелёный велосипед. Предположительно, живёт в оборудованной землянке.

Жителей Железнодорожного сельского поселения, дачников и охотников просят при встрече с подозреваемым сообщить об этом врио начальника отдела уголовного розыска Евгению Алексеевичу Серебрякову по телефону 89517473750.

Тэги: розыск, подозреваемый, убийство
фото из группы газеты "Звезда" в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

Похожие новости

В Шексне ищут подозреваемого в двойном убийстве

Он может скрываться в лесах

1898
0

В Вологде ищут подозреваемого в разбойном нападении на хлебный киоск

Инцидент произошёл 20 февраля 2022 года

1117
0

В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок

Потерпевшие передавали ей деньги, чтобы помочь родственникам, которые якобы попали в беду

1174
0

Полицейские разыскивают двоих мужчин, укравших товар из магазина в Харовске

Инцидент произошёл 12 марта 2022 года

1181
0

Вологодские полицейские разыскивают мужчину, который брызнул перцовым баллончиком в глаза потерпевшему

Инцидент произошёл 29 декабря 2021 года

1081
0

В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельной травмы прохожему

Его разыскивали с октября 2021 года

2386
0

16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области

Ученик 11 класса Руслан Волошин ушел из дома в школу 18 февраля и до сих пор не вернулся

4723
0

В Бабушкинском районе задержали 20-летнюю девушку, сбежавшую из-под домашнего ареста в Мурманской области

Её подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере

1244
0

В Череповце пропавшего мужчину нашли мёртвым

20 января его объявили в розыск, так как он долго не появлялся дома

2312
0

В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»

Организаторы компании похищали средства вкладчиков

1681
0

12-летнюю девочку разыскивают в Чагоде

Ребенок ушел из дома 17 декабря. До сих пор ее местонахождение неизвестно

2053
0

В Вологде ищут водителя «Мицубиси Лансер», который сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло у дома № 23 на улице Фрязиновской 19 ноября 2021 года около 16:30

1681
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
В Белозерске остановили работу ресторана, в котором выявили очаг инфекции
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
На территории сельхозпредприятия в Грязовецком районе сгорели 80 рулонов сена
В Вологде запретили еще одну парковку в центре города
В Кирилловском районе 82-летний рыбак выпал из лодки после столкновения с буем и утонул
С начала года Алексей Мордашов потерял более 5 млрд долларов
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1623
0
06.05.2022 [БлогоVO]

К нам в руки попали, скорее всего, первые фотокарточки профессионального археологического исследования в Вологде

3
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

345
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика