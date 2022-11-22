В здании кинотеатра «Салют» в Вологде откроют молодежный центр. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

– Здание «Салюта» много лет уже не используется по прямому назначению. Это муниципальная собственность и можно было бы его продать, но по просьбе молодежи решили дать ему вторую жизнь – совместить кинопоказы и молодежный центр. Сделать здесь креативное пространство для молодежи, где они смогут заниматься своим творчеством. В планах, конечно, оставить большой и малый кинозалы, которые также будут дополнять будущее пространство, – сообщил Сергей Воропанов.

По словам мэра, сейчас на объекте идет ремонт, здесь работают волонтеры.

– Работа кипит, молодежь активно приступила к самой шумной и пыльной части ремонта – демонтажу. Ребята сами создают то пространство, которое станет их творческим домом. Присоединиться может любой желающий. Все работы будут проходить под кураторством специалистов, – добавил Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что в январе этого года участники Лаборатории городской среды организовали и провели проектную сессию с жителями Вологды, на которой обсудили возможные варианты развития пространства кинотеатра «Салют».

Кинотеатр закрылся с началом пандемии. Проблемы кинотеатра начались с появлением в Вологде мультиплексов — кинотеатров с несколькими кинозалами. В 2017 году в «Салюте» планировали разместить Камерный драматический театр. Но против этого высказывались как представители театра, так и сотрудники кинотеатра.

В 2021 году озвучивалась идея перепрофилировать один из городских кинотеатров («Салют» или «Ленком» – ред.) под киноконцертную площадку. Судя по всему, эти планы обошли «Салют» стороной.

Напомним, синематограф под названием «Рекорд» открыл в Вологде 19 октября 1910 года господин Р.С. Шрамм. Открыл он его в собственном доме на улице Кирилловской (сейчас это улица Ленина).

– Здесь шли немые фильмы под сопровождение маленького оркестрика. Есть информация, что скрипачом в оркестрике одно время был будущий советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин), который в 1909 году был арестован за революционную деятельность и направлен в ссылку в Вологду, – сообщает сайт «История Вологды».

Любопытный факт – вход учащимся в этот кинотеатр разрешался только с письменного согласия классных дам и директоров учебных заведений, и ученикам запрещалось сидеть на первых семи рядах.

В 1938-39 годах дом и соседствовавшие с ним механическая мастерская и магазин швейных машин были объединены и реконструированы в здание кинотеатра «Искра». Число мест в зрительном зале увеличилось до 632.

В конце 1960-х годов «Искре» был присвоен статус детского кинотеатра, тогда же он был переименован в «Салют». Среди кинотеатров СССР «Салют» дважды занимал 1 место, как специализированный детский кинотеатр. Дважды приглашался на всесоюзную выставку ВДНХ.

