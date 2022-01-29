Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды

Стратегическую проектную сессию «Настоящее и будущее кинотеатра «Салют» провели в Вологде 28 января представители Лаборатории городской среды.

На встрече присутствовали представители различных культурных и образовательных проектов областной столицы, представители киноцентра, а также советник мэра Вологды Надежда Снигирева.

– Сначала участники посмотрели «Салют» с небольшой экскурсией. Потом было обсуждение о том, как можно развивать «Салют». Это была первая встреча, знакомство. Мы хотели понять, кому, вообще, может быть интересна эта площадка, кто из горожан-представителей культуры может быть заинтересован в ее сохранении и развитии, – рассказала NewsVo Виктория Гребёлкина, специалист по связям с общественностью Лаборатории городской среды.

Напомним, кинотеатр «Салют» закрылся с началом пандемии. Проблемы кинотеатра начались с появлением в Вологде мультиплексов — кинотеатров с несколькими кинозалами. В 2017 году в «Салюте» планировали разместить Камерный драматический театр. Но против этого высказывались как представители театра, так и сотрудники кинотеатра.

В 2021 году озвучивалась идея перепрофилировать один из городских кинотеатров («Салют» или «Ленком» – ред.) под киноконцертную площадку. Судя по всему, эти планы обошли «Салют» стороной.

Сейчас в этом кинотеатре работает только кафе на первом этаже здания.

– Присутствовавшие на встрече вологжане говорили, что, в первую очередь, для них важна история кинотеатра. Согласились, что в формате кинотеатра «Салют» дальше существовать не сможет. Предлагались варианты создания культурного центра, – говорит Виктория Гребёлкина.

Участники договорились встретиться через некоторое время с уже более конкретными предложениями и вопросами.

Все, кто заинтересован участвовать в сохранении «Салюта», могут написать в Лабораторию городской среды, чтобы их в дальнейшем также приглашали на эти встречи.

Кинотеатр «Искра». Фото: https://vologdahistory.ru

Из истории кинотеатра

Синематограф под названием «Рекорд» открыл в Вологде 19 октября 1910 года господин Р.С. Шрамм. Открыл он его в собственном доме на улице Кирилловской (сейчас это улица Ленина).

– Здесь шли немые фильмы под сопровождение маленького оркестрика. Есть информация, что скрипачом в оркестрике одно время был будущий советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин), который в 1909 году был арестован за революционную деятельность и направлен в ссылку в Вологду, – сообщает сайт «История Вологды».

Любопытный факт – вход учащимся в этот кинотеатр разрешался только с письменного согласия классных дам и директоров учебных заведений, и ученикам запрещалось сидеть на первых семи рядах.

В 1938-39 годах дом и соседствовавшие с ним механическая мастерская и магазин швейных машин были объединены и реконструированы в здание кинотеатра «Искра». Число мест в зрительном зале увеличилось до 632.

В конце 1960-х годов «Искре» был присвоен статус детского кинотеатра, тогда же он был переименован в «Салют». Среди кинотеатров СССР «Салют» дважды занимал 1 место, как специализированный детский кинотеатр. Дважды приглашался на всесоюзную выставку ВДНХ.