Один из кинотеатров Вологды планируют перепрофилировать под киноконцертную площадку.

– На данный момент договор с подрядчиком заключён. Стоимость разработки проекта составила 400 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Новую концепцию создания многофункциональной площадки, где будут не только показывать фильмы, но и проводить различные массовые мероприятия, планируют подготовить уже в сентябре.

– Для организации такого пространства рассматриваются несколько площадок в центральной части города, в том числе кинотеатр «Ленком» и «Салют», – сообщила начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды Елена Доможирова. – Администрация города Вологды заключила контракт компанией «Cinema-Alliance Group» на сумму 400 тысяч рублей. Компания из Москвы реализуют различные проекты по строительству и реконструкции киноконцертных площадок по всей стране: Владивосток, Иркутск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Мурманск и другие. Разработчики сотрудничают как с крупными, так и с маленькими городами.

По словам Доможировой, в последние десятилетия во всей стране наблюдается устойчивая тенденция по включению многозальных кинотеатров и мультиплексов в инфраструктуру ТРЦ. Люди посещают их чаще, чем муниципальные кинотеатры. Поэтому в Европе и России становится популярной концепция третьего места. Она заключается в том, что в городе есть пространство, куда люди приходят после дома (первое место) и работы (второе место). Там они могут реализовывать свои интересы, профессиональные цели, участвовать в дебатах и обсуждениях, отдыхать. Сейчас эта концепция набирает обороты.

Специалисты из Москвы в течение августа выберут и согласуют объект в центральной части города. Они будут оценивать функциональность, вместимость и востребованность площадки среди жителей.

Затем в течение 50 дней будут разрабатывать концепцию создания киноконцертного пространства на выбранной территории и презентуют её в Вологде.

– Мы очень надеемся, что «Киноцентр «Вологда» сможет поучаствовать в таком проекте. Считаю, что вологжане будут не против, чтобы «Киноцентр «Вологда», и в частности кинотеатр «Ленком», в нем поучаствовал. В доказательство этого наш любимый зритель поддержал нас в конкурсе «Мы выбираем - Нас выбирают» в категории «Лучший центр отдыха и развлечений». Для нас честь получить такую награду в год юбилея - 50 лет со дня открытия «Ленкома», – отметил генеральный директор ООО «Киноцентр «Вологда» Илья Рассадин.

Также сообщается, что сейчас в столице реализуется концепция сети районных центров ADG group, которая основана на возрождении исторической функции 39 советских кинотеатров, расположенных в центрах спальных районов Москвы.