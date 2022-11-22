23 ноября закрывает сезон градозащитный фестиваль «Том Софер Фест Вологда»

22.11.2022 [Культура]

23 ноября закрывает сезон градозащитный фестиваль «Том Софер Фест Вологда». В этом году волонтеры красили Вологодский Дом актера на Ленинградской, 4.

Этот дом был построен в период с 1811 по 1829 год братьями купцами Мясниковыми. Семья Мясниковых владела этим домом около 50 лет, затем он был продан за долги и сменил несколько владельцев. После революции дом был передан под коммунальное жилье. 

– В 1980-х годах здесь был проведен капитальный ремонт дома, после чего пропорции здания значительно изменились. С появлением цокольного этажа уровень первого этажа поднялся почти на два метра. Конструкция сруба здания стала прямо­угольной, поменялась и внутренняя планировка. В 1989 году по инициативе первого директора вологодского ТЮЗа Якова Нусса и председателя Всероссийского театрального общества Алексея Семенова дом стал резиденцией общества (позже – «Союза театральных деятелей»), – говорится о здании на сайте «Вологдареставрации».

Для волонтеров «Том Софер Феста» Дом актера – это уже третий дом-памятник в Вологде, который они очищают от старой краски и красят заново.

В 2018 году участники фестиваля в Вологде красили Дом с Виноградом на Благовещенской, 22. Тогда же инициативу вологжан поддержал благотворительный фонд блогера Ильи Варламова и собрал средства на реставрацию дверей исторического дома. 

В 2019 и 2020 годах велись работы на Доме купца Алаева на проспекте Победы, 32.

Ранее NewsVo рассказывал, как в этом сезоне проходил подбор цвета для Дома актера.

– А между тем, с фасада Дома актера помощники «Том Сойер Фест» сняли леса. И вчера днем несколько добрых рукастых помощников под художественным руководством Катя Хоботова погрузили все леса в машину! – говорится на странице Вологодского дома актера. – Спасибо, Всеволод Васильевич Чубенко (на все руки мастер!), юные актеры драмы Иван Бобровников и Александр Андреев (боевое крещение в Доме актера должны пройти все новички), Алексей и Никита Горожановы (фамилия обязывает)! Оперативно откликнулись и быстро подготовили Домик к первому снегу!

Официальное закрытие фестиваля пройдет 23 ноября, в среду, в 18:00 на цокольном этаже Дома актера.

– За лето и осень мы с вами сделали оочень много. Предлагаем встретиться и отметить это! Будем угощаться, смотреть кино и фотографии, обсуждать прошедший сезон и мечтать о том, как в следующем году мы точно так же осенью будем радоваться полному завершению работ на Доме актера. Ведь нам предстоит привести в порядок ещё три стены! Мы будем рады, если вы возьмете с собой небольшие закуски или печенье к чаю, – говорят организаторы фестиваля.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: Том Сойер Фест, волонтеры, фестиваль, дом актера

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Молоко грязовецкой сельхозартели признано самым вкусным в Вологодской области
Лингвисты не смогли определить смысл написания матерного слова на вологодской берестяной грамоте 15-го века
Осужденная женской колонии №1 Вологды вышла замуж
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Впервые в Вологодской области врачи ввели препарат Спинраза взрослому пациенту
Главврача Грязовецкой ЦРБ осудили по уголовному делу о взятке
Олег Кувшинников доставил продукты и оборудование вологжанам в зону СВО
Два первых заместителя губернатора Вологодской области официально приступили к работе

Похожие новости

Цвет для здания Вологодского дома актера выбирают организаторы Том Сойер Феста

Кардинальных изменений цвета не предвидится, выбирают из нескольких вариантов голубого

1223
0

Градозащитный фестиваль Том Сойер Фест в Тотьме начал сезон 2022 года

В этом году волонтеры будут приводить в порядок дом купца Токарева

1311
0

Третий фестиваль «Том Сойер Фест» откроется в Вологде 14 июля

В этом сезоне волонтеры будут приводить в порядок здание Дома актера на Ленинградской, 4

1102
0

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» ищет партнеров

Фестивалю нужна питьевая вода, еда, фотографии, видео, упоминания, а также средства

1225
0

В рамках градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест» в Вологде приведут в порядок Дом актера

Старт запланирован на начало июля

945
0

Участники «Том Сойер Феста» в Вологде завершили покраску Дома Алаева на проспекте Победы

Дом Алаева - деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32, памятник архитектуры регионального значения

1973
0

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» стартует в Вологде 6 июля

В этом году волонтеры приведут в порядок дом Алаева на проспекте Победы

2418
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В здании кинотеатра «Салют» в Вологде откроют молодежный центр
В Вологодской области отмечается сезонный рост гриппа и ОРВИ
23 ноября закрывает сезон градозащитный фестиваль «Том Софер Фест Вологда»
Советы малому бизнесу: как повысить продажи
Спецназовец из Архангельской области застрелен в вологодском ресторане
Вологжан приглашают обсудить вторую очередь благоустройства Осановской рощи
Встреча с экскурсоводом Екатериной Хоботовой пройдет в Вологде 26 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4991
0
21.11.2022 [БлогоVO]

Могучие исполины с раскинутыми крыльями стоят на входе в музей «Семёнково»

312
0
22.11.2022 [Обзор Прессы]

Программа «Отчий дом» с главой сельского поселения Ксенией Гнездиловой

116
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика