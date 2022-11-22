23 ноября закрывает сезон градозащитный фестиваль «Том Софер Фест Вологда». В этом году волонтеры красили Вологодский Дом актера на Ленинградской, 4.

Этот дом был построен в период с 1811 по 1829 год братьями купцами Мясниковыми. Семья Мясниковых владела этим домом около 50 лет, затем он был продан за долги и сменил несколько владельцев. После революции дом был передан под коммунальное жилье.

– В 1980-х годах здесь был проведен капитальный ремонт дома, после чего пропорции здания значительно изменились. С появлением цокольного этажа уровень первого этажа поднялся почти на два метра. Конструкция сруба здания стала прямо­угольной, поменялась и внутренняя планировка. В 1989 году по инициативе первого директора вологодского ТЮЗа Якова Нусса и председателя Всероссийского театрального общества Алексея Семенова дом стал резиденцией общества (позже – «Союза театральных деятелей»), – говорится о здании на сайте «Вологдареставрации».

Для волонтеров «Том Софер Феста» Дом актера – это уже третий дом-памятник в Вологде, который они очищают от старой краски и красят заново.

В 2018 году участники фестиваля в Вологде красили Дом с Виноградом на Благовещенской, 22. Тогда же инициативу вологжан поддержал благотворительный фонд блогера Ильи Варламова и собрал средства на реставрацию дверей исторического дома.

В 2019 и 2020 годах велись работы на Доме купца Алаева на проспекте Победы, 32.

Ранее NewsVo рассказывал, как в этом сезоне проходил подбор цвета для Дома актера.

– А между тем, с фасада Дома актера помощники «Том Сойер Фест» сняли леса. И вчера днем несколько добрых рукастых помощников под художественным руководством Катя Хоботова погрузили все леса в машину! – говорится на странице Вологодского дома актера. – Спасибо, Всеволод Васильевич Чубенко (на все руки мастер!), юные актеры драмы Иван Бобровников и Александр Андреев (боевое крещение в Доме актера должны пройти все новички), Алексей и Никита Горожановы (фамилия обязывает)! Оперативно откликнулись и быстро подготовили Домик к первому снегу!

Официальное закрытие фестиваля пройдет 23 ноября, в среду, в 18:00 на цокольном этаже Дома актера.

– За лето и осень мы с вами сделали оочень много. Предлагаем встретиться и отметить это! Будем угощаться, смотреть кино и фотографии, обсуждать прошедший сезон и мечтать о том, как в следующем году мы точно так же осенью будем радоваться полному завершению работ на Доме актера. Ведь нам предстоит привести в порядок ещё три стены! Мы будем рады, если вы возьмете с собой небольшие закуски или печенье к чаю, – говорят организаторы фестиваля.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

