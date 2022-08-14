Цвет для здания Вологодского дома актера выбирают организаторы Том Сойер Феста

Накануне организаторы градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест Вологда» совместно с архитекторами и реставраторами выбирали цвет, в который будут красить здание Вологодского дома актера.

Ранее NewsVo рассказывал, что этим летом волонтеры фестиваля приводят в порядок Вологодкий дом актера по адресу: Вологда, Ленинградская, 4. Они снимают старую краску и будут красить здание.

– Мы выложили кусочки процесса подбора наиболее подходящего Домику цвета. Скоро напишем об этом отдельный пост, а посмотреть видео можно уже сейчас! – рассказывают организаторы фестиваля в группе мероприятия в социальной сети.

На коротких видео в формате сторис архитектор и реставратор Владимир Лукин вместе с волонтерами выбирают варианты цвета для дома. Судя по всему, кардинально цвет здания менять не будут, выбирают из нескольких вариантов синего и голубого.

Напомним, что стать волонтером фестиваля может любой желающий. Так, например, сегодня, в воскресенье, 14 августа, к работам можно присоединиться вплоть до 20:00.

– Сегодня с 12:00 до 20:00 продолжаем ювелирно и деликатно работать над окошками. А еще пить чай и любоваться двориком! К вечеру уже включаем гирлянды, – говорят волонтеры.

Подробнее о расписании работ можно узнать в группе мероприятия в социальной сети.