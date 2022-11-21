Археологи из Казани подскажут тотьмичам, как сохранить находки при раскопках старинного сользавода

Делегация Института археологии академии наук Республики Татарстан во главе с доктором исторических наук Айратом Ситдиковым приехала в Тотьму, чтобы помочь сотрудникам Тотемского музейного объединения в ходе раскопок солезавода в Варницах.

– Казанские специалисты приехали не просто так, а с целью экспертных консультаций. Не секрет, что уже три года мы ведем раскопки на Варницах – и собираемся вести дальше. Раскопки дают довольно много археологических находок из мокрой древесины, которая на воздухе начинает очень быстро портиться, и к моменту сдачи предмета в музей уже теряет вид, – говорится о событии на странице Тотемского музейного объединения.

О проблеме музеефикации найденных в ходе раскопок старинных деревянных объектов ранее рассказывал Алексей Новоселов, директор Тотемского музейного объединения:

– Откопать нельзя засыпать. Над тем, где в этой фразе поставить запятую, мы мучились несколько недель – с того самого момента, когда стало понятно, что обычными методами мы не дойдем до желанного стыка секций обнаруженной археологами рассолоподъемной трубы. Что делать со столь ценной находкой, торчащей из раскопа, как ее законсервировать, если кислород непременно превратит дерево в труху? Как музеефицировать раскоп и показать его туристам, если ничего подобного никто в Вологодской области не делал?

Археологи из Казани дали ответы на многие вопросы тотьмичей. Их ценные советы и рекомендации будут применяться в Варницах в работе с археологической древесиной.

– Кроме того, мы договорились о дальнейшем сотрудничестве при организации практик и курсов повышения квалификации – как в Казани, так и в Тотьме. Огромное спасибо за столь ценные консультации коллегам! – говорит Алексей Новоселов.

Визит экспертов состоялся благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Ранее NewsVo рассказывал, что на окраине Тотьмы в деревне Варницы ведутся раскопки старинного соледобывающего производства. Считается, что соль в Тотьме начали добывать с 13-го века, а последние найденные соледобывающие сооружения относятся к 19-му веку.