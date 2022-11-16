В Череповецком районе обвалилась дорога у деревни Красный Двор

В Уломском сельском поселении Череповецкого района обрушилась дорога у деревни Красный Двор. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Маслов.
«Утром на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в деревне Красный Двор Уломского поселения произошел обвал дорожного полотна на подъезде к мосту. В настоящее время подрядчиком уже организована доставка необходимых материалов и спецтехники для проведения работ», — пояснил чиновник.
По его словам, причиной ЧП стали погодные условия — водой подмыло насыпь у расположенного рядом моста.
Как пишет агентство Вологдарегион, аналогичная авария произошла в прошлом году, только с противоположной стороны моста.
Роман Маслов рассказал, что восстановить дорожное полотно рабочие планируют уже в ближайшее время, а на следующий год планируется ремонт объекта.
«Отделу строительства и ЖКХ дал поручение проработать вопрос ремонта подпорных стенок данного мостового сооружения. Лучше всего эти работы выполнять в зимний период. Сейчас будем составлять смету. Ремонт объекта планируем на следующий год», — уточнил Маслов.