В Череповецком районе обвалилась дорога у деревни Красный Двор

В Уломском сельском поселении Череповецкого района обрушилась дорога у деревни Красный Двор. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Маслов.

«Утром на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в деревне Красный Двор Уломского поселения произошел обвал дорожного полотна на подъезде к мосту. В настоящее время подрядчиком уже организована доставка необходимых материалов и спецтехники для проведения работ», — пояснил чиновник.

По его словам, причиной ЧП стали погодные условия — водой подмыло насыпь у расположенного рядом моста.

Как пишет агентство Вологдарегион, аналогичная авария произошла в прошлом году, только с противоположной стороны моста.

Роман Маслов рассказал, что восстановить дорожное полотно рабочие планируют уже в ближайшее время, а на следующий год планируется ремонт объекта.