В Череповецком районе обвалилась дорога у деревни Красный Двор

16.11.2022 [Происшествия]

В Уломском сельском поселении Череповецкого района обрушилась дорога у деревни Красный Двор. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Маслов.

«Утром на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в деревне Красный Двор Уломского поселения произошел обвал дорожного полотна на подъезде к мосту. В настоящее время подрядчиком уже организована доставка необходимых материалов и спецтехники для проведения работ», — пояснил чиновник.

По его словам, причиной ЧП стали погодные условия — водой подмыло насыпь у расположенного рядом моста.

Как пишет агентство Вологдарегион, аналогичная авария произошла в прошлом году, только с противоположной стороны моста.

Роман Маслов рассказал, что восстановить дорожное полотно рабочие планируют уже в ближайшее время, а на следующий год планируется ремонт объекта.

«Отделу строительства и ЖКХ дал поручение проработать вопрос ремонта подпорных стенок данного мостового сооружения. Лучше всего эти работы выполнять в зимний период. Сейчас будем составлять смету. Ремонт объекта планируем на следующий год», — уточнил Маслов.

Тэги: ЧП, обрушение, Череповецкий район

ТОП НЕДЕЛИ

Веерные отключения электроэнергии фиксируются в Вологде и в районах Вологодской области
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
Шесть автобусных маршрутов Вологды изменят схему движения
Метеорологическая зима пришла в Вологодскую область с запозданием
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание
Мобилизованные вологжане отправились в район выполнения боевых задач
В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
Автомобиль «БМВ» врезался в столб ночью на Конева-Беляева в Вологде

Похожие новости

В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок

Инцидент на 842 километре газопровода произошёл около 3:00

4518
0

В Череповце горел резервуар для хранения масла

Пожар случился вечером 31 марта

1210
0

В Череповецкой школе №30 отремонтировали после пожара кабинет истории

ЧП произошло в декабре прошлого года

1142
0

В западных районах Вологодской области люди снова сидят без света

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в ближайшее время

2287
0

В Вологде пешеход погиб на переходе через железнодорожные пути

Инцидент произошёл на переходе к заводу ВРЗ на улице Товарной 1 ноября в 15:30

2591
0

В Череповце три человека пострадали из-за выброса аммиака на химзаводе

О ЧП сообщает Интерфакс со ссылкой на собеседника агентства 

2615
0

В Москве из-за урагана обломился зубец на Кремлевской стене

К ЧП в Москве привело резкое ухудшение погоды

2127
0

Семилетнюю девочку спасли во время пожара в поселке Харачево

Происшествие случилось накануне днем в Вологодском районе

1582
0

В Шексне ветром сорвало крышу с пятиэтажки на улице Труда

Инцидент произошел вечером 23 апреля

3533
0

На промплощадке «Северстали» в Череповце произошел прорыв газопровода и пожар

Возгорание ликвидировано, на месте работают специальные службы

 

3313
0

Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»

Что стало причиной затопления судна, пока точно неизвестно

5763
0

Разлив 2,6 тонн бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате

При заправке железнодорожных цистерн произошёл перелив бензола из одной емкости, бензол растекся по территории цеха

2588
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Остов большой лодки и крупный камень-шунгит обнаружили на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области
Четыре медали завоевали вологжане на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу
Присвоение Вологде звания «Город трудовой доблести» город отметит концертом
Врачи областной детской больницы проводят выездные приемы в районах
Житель Вологды напал с кастетом на прохожего и отобрал деньги и телефон
«Открытие Факторинг» выполнил все ключевые показатели бизнес-плана с начала года
В Шекснинском районе суд взыскал 120 тысяч рублей с хозяина собаки, покусавшей двоих детей
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

4394
0
15.11.2022 [БлогоVO]

Нужно ли восстанавливать геоглиф в парке Мира?

589
0
16.11.2022 [Обзор Прессы]

Сразу несколько домов в Соколе почти на две недели частично погрузились под воду

204
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика