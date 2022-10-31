Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в Вологде

31.10.2022 [Культура]

Новая мультимедийная выставка «Сокровища Вологодской областной картинной галереи» открылась в вологодском в арт-пространстве «Fabrica».

– Объемное изображение и грамотно подобранная музыка погружают в картины Айвазовского, а особенно в его «Крушение купеческого судна в открытом море». «Оживают» волны и корабль. Чувствуется сила и мощь водной стихии, с которой не может совладать человек, – цитируют впечатления посетителей сотрудники арт-пространства. 

Ранее NewsVo рассказывал, что на создание этой выставки вологодская общественная организация «Клуб делового общения» получила грант в 498 180 рублей на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта пришли отбор и оцифровка художественного материала для мультимедийной выставки, затем изготовление выставки и ее демонстрация. Также в проект включены показы трех созданных ранее мультимедийных выставок вологодских художников Джанны Тутунджан, Михаила Копьева и Георгия Попова.

– Вологодская областная картинная галерея – это ведущий художественный музей Вологодской области. И очень здорово, что открытие мультимедийной выставки прошло в этом году, в год 70-летия со дня основания учреждения. На сегодняшний день фонды галереи насчитывают более 43 тысяч единиц хранения, – говорят организаторы выставки.

Режиссером проекта выступил Александр Мирошниченко, который ранее уже создал мультимедийные выставки картин Георгия Попова и Владимира Кордюкова

Посетить выставку можно по вторникам, четвергам и воскресеньям с 13.00 до 18.00 в арт-пространстве «Fabrica» по адресу: Вологда, Благовещенская, 53, 3 этаж. 

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке

Возрастные ограничения: (0+). 
 

Тэги: мультимедиа, выставка, картины, художники

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