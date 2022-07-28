Новая мультимедийная выставка «Владимир Кордюков. Коллаж как единство разнообразия» работает в Вологде

Новая мультимедийная выставка «Владимир Кордюков. Коллаж как единство разнообразия» открылась в арт-пространстве Fabrica в Вологде. Это не просто проекции работ художников на стену, а повествование с элементами анимации.

– Мультимедийный проект – это изображение и звук в пространстве и времени, – рассказал NewsVo режиссер проекта Александр Мирошниченко. – Арт-пространство Fabrica, котором проходит выставка, диктовало форму и расположение экранов.

Для выставки создатели проекта выбрали около 300 коллажей Владимира Кордюкова. По их словам, коллажи больше подходят для мультимедийного проекта чем скульптура, например, потому, что их можно разделять на слои, и анимировать.

– Коллажи из бумаги, коллажи из ткани, коллажи в кровельном железе, коллажи из музыкальных инструментов… Форма и содержание работ Кордюкова часто были продиктованы материалом, который у него был в 90-е годы. Когда нет возможности купить холст, а очень хочется создавать, то Владимир Петрович находил любые средства, любой материал в его руках превращался в искусство, – говорит Александр.

Так, к примеру, в свое время списанные из музыкального колледжа музыкальные инструменты стали частью его картин и скульптур, а кровельное железо, которое лежало где-то во дворе стало основой многих работ и скульптур. По образованию Владимир Кордюков – ювелир, поэтому он прекрасно понимал, как работать с любым материалом.

– Важная часть мультимедийного проекта – это звук, потому что именно звук рождает работу воображения у зрителя. В работах Владимира Петровича было много музыки, и сам он был музыкальным, играл на многих инструментах. Поэтому для звукового сопровождения выставки мы решили записать джазовую импровизацию. Чтобы мы смотрели работы художника и одновременно слушали музыку, которая рождается прямо здесь и сейчас, – пояснил свою идею Александр Мирошниченко.

Создать такое музыкальное сопровождение для выставки помог давний товарищ Владимира Кордюкова – вологодский саксофонист Сергей Кузнецов.

– В итоге, мы записали несколько композиций. Как будто зритель подглядывает за импровизационным таким выступлением. Потому что и сами работы Кордюкова быстрые, яркие, спонтанные, как джазовая музыка, – говорит Александр.

Четвертый компонент выставки – время. Несмотря на то, что просмотр длится всего 18 минут, зритель успевает погрузиться в прошлое, в то время, когда создавались эти работы, в то свободное время, когда ничего не было и можно было изобретать. В создании этой атмосферы помогли архивные съемки на видеокассету, которые делались в мастерской Владимира Петровича и на его выставках. На одном из экранов периодически появляется портал в прошлое, на котором зритель увидит, как мастер создавал свои работы, услышит его речь.

– Мне очень нравятся работы Владимира Петровича Кордюкова. В них очень много радости. Они и сейчас очень стильные, смелые, хулиганские, яркие. Поэтому и саму выставку мы попытались сделать такой же: немножко хулиганской, веселой, драйвовой. Да и вообще, в целом хочется, чтобы и жизнь была такая, – говорит Александр Мирошниченко.

Владимир Кордюков – ювелир, график, живописец, скульптор. Родился 4 августа 1953 года в селе Красном на Волге. Окончил Красносельское художественно-промышленное училище. Работал в Сибири. В 1987 году переехал из Томска в Вологду, где продолжил художественную деятельность, сочетая традиции ювелирного искусства усольских эмалей, северной черни, вологодского кружева с современным изобразительным языком. С середины 1990-х активно стал заниматься живописью. С 2002 года жил и работал в Санкт-Петербурге. Ушел из жизни 15 июля 2009 года в Вологде. Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом.

Проект «Культурное возрождение» реализуется при поддержке Правительства Вологодской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

Посетить выставку «Владимир Кордюков. Коллаж как единство разнообразия» можно по вторникам, четвергам и воскресеньям с 13:00 до 18:00 в арт-пространстве Fabrica по адресу: Вологда, Благовещенская, 53, третий этаж.

Вход свободный. Необходима предварительная запись по ссылке.

Приглашаются группы школьников, студентов, ребята из детских лагерей. В помещении могут разместиться до 25-30 человек.

Информация по телефону: 8-900-553-53-90.

Возрастных ограничений нет.

