Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти

31.10.2022 [Общество]

Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации. Встреча прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево. 

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал министр.

Тэги: мобилизация, военная спецоперация

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