Шойгу: среди мобилизованных 27000 предпринимателей и 1300 сотрудников исполнительной власти

Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации. Встреча прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал министр.

Ранее NewsVo писал, что предприниматели в случае мобилизации получат время на передачу своего дела доверенному лицу и отсрочки по налогам и выплатам. Также они смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде, а случае невозможности дальнейшей работы — получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек.

Также в конце сентября заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов ответил на вопрос вологжанина о том, как поступить руководителю предприятия, если ему пришла повестка в военкомат.

– Как сохранить рабочее место самозанятому, мелкому лавочнику, ипэшнику или владельцу бизнеса? Кто сохранит рабочие места работникам микро-предприятия в случае мобилизации их директора-работодателя? – поступил вопрос от вологжанина Виталию Тушину на странице замгубернатора в социальной сети.

– Если под призыв попадает сам работодатель, рекомендуется оформить необходимые документы по передаче дел доверенному лицу. Если повестку получил индивидуальный предприниматель или самозанятый, то придется прекратить ведение предпринимательской деятельности на период его мобилизации, – ответил заместитель губернатора Вологодской области.

Аналогичный вопрос на странице ЦУР Вологодской области:

– Забрали директора предприятия. На кого оставить предприятие?