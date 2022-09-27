Виталий Тушинов: «Если повестку получил ИП, придется прекратить ведение предпринимательской деятельности на период его мобилизации»

27.09.2022 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов ответил на вопрос вологжанина о том, как поступить руководителю предприятия, если ему пришла повестка в военкомат.

– Как сохранить рабочее место самозанятому, мелкому лавочнику, ипэшнику или владельцу бизнеса? Кто сохранит рабочие места работникам микро-предприятия в случае мобилизации их директора-работодателя? – поступил вопрос от вологжанина Виталию Тушину на странице замгубернатора в социальной сети.

– Если под призыв попадает сам работодатель, рекомендуется оформить необходимые документы по передаче дел доверенному лицу. Если повестку получил индивидуальный предприниматель или самозанятый, то придется прекратить ведение предпринимательской деятельности на период его мобилизации, – ответил заместитель губернатора Вологодской области.

Аналогичный вопрос на странице ЦУР Вологодской области:

– Забрали директора предприятия. На кого оставить предприятие?

– Здравствуйте! В случае призыва на военную службу по мобилизации директора организации необходимо оформить приказ о приостановлении действия трудового договора для сохранения за ним рабочего места. Одновременно с этим, руководствуясь внутренними документами организации (например, уставом) предусмотреть возложение обязанностей директора на период его отсутствия. Для этого организации необходимо издать приказ, в котором указать: работника, на которого возлагается исполнение обязанностей директора, конкретные обязанности, которые он вправе исполнять, поручения другим ответственным лицам. Рабочие места работников при мобилизации руководителя сохраняются, – ответили на вопрос сотрудники проправительственного сайта «Объясняем.рф».

Подробнее о вопросах сохранения рабочих мест мобилизованных в прямом эфире ЦУР рассказала Мария Макшанова, начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы департамента труда и занятости населения Вологодской области.

Тэги: предприниматели, мобилизация, руководители, бизнесмены

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