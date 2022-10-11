В правительстве предлагают мобилизованным предпринимателям получить отсрочку по налогам

Предприниматели в случае мобилизации получат время на передачу своего дела доверенному лицу и отсрочки по налогам и выплатам. Такой закон готовит правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

«Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц», — рассказал он. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

На оформление доверенности новому руководителю будет дано пять дней.

«А если его уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, как и представление декларации и иной отчетности», — сообщил премьер.

Кроме того, мобилизованные предприниматели смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде, а случае невозможности дальнейшей работы — получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек.