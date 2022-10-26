В Вологде будут судить поджигателя дебаркадера речного вокзала

26.10.2022 [Общество]

В Вологде будут судить 55-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге дебаркадера речного вокзала.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 24 июня накануне Дня города. Сообщение о возгорании поступило в 20:15, а уже в 21:23 открытое горение было ликвидировано. Ущерб составил около 35 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он пояснил, что совершил поджог из личных неприязненных отношений к владельцу дебаркадера.

«Заседание назначено на 27 октября 2022 года в 10:00», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVO также сообщал, что ещё обвиняемого подозревали в краже погружного насоса.

Тэги: дебаркадер, поджог, уголовное дело, суд

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