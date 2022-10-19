Внешний управляющий «АкваЛайна» получил штраф за повышение тарифов на вывоз мусора 

19.10.2022 [Общество]

Вологодское УФАС оштрафовало внешнего управляющего ООО «АкваЛайн» на 20 тысяч рублей. 

Как пояснили в УФАС, такой штраф должностное лицо компании получило за злоупотребление региональным оператором своим доминирующим положением на рынке оказания услуг по обращению с ТКО в Восточной зоне Вологодской области.

«Действия регионального оператора привели к нарушению прав жителей Восточной зоны Вологодской области, которые оплачивали коммунальную услугу по обращению с ТКО по цене, рассчитанной с нарушениями действующего законодательства и превышающей её стоимость», — уточняют в ведомстве.

Ранее  NewsVo писал, что УФАС России по Вологодской области признала, что региональный оператор Восточной части Вологодской области злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке и нарушило антимонопольное законодательство. Соответствующее решение было вынесено 8 сентября этого года.      

Летом в Вологодское УФАС поступили заявления Вологодского регионального отделения ЛДПР, а также от управляющих компаний, указывающие на признаки нарушения ООО «АкваЛайн» антимонопольного законодательства. Заявления касаются доначислений, которые регоператор сделал в прошлом году. 

Ранее NewsVO писал, что в ноябре 2021 года жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» был  намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент. Однако, в дело вмешались прокуратура и суд, которые признали доначисления незаконными. Позже их поддержала и антимонопольная служба.

Тэги: мусорные тарифы, УФАС

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