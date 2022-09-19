УФАС признало, что «АкваЛайн» злоупотреблял своим доминирующем положением на рынке

УФАС России по Вологодской области признала, что региональный оператор Восточной части Вологодской области злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке и нарушило антимонопольное законодательство. Соответствующее решение было вынесено 8 сентября этого года.

Ранее в Вологодское УФАС поступили заявления Вологодского регионального отделения ЛДПР, а также от управляющих компаний, указывающие на признаки нарушения ООО «АкваЛайн» антимонопольного законодательства. Заявления касаются доначислений, которые регоператор сделал в прошлом году.

Ранее NewsVO писал, что в ноябре 2021 года жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» был намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент. Однако, в дело вмешались прокуратура и суд, которые признали доначисления незаконными.

По мнению заявителей в УФАС, предъявление таких требований об оплате услуг по обращению с ТКО свидетельствует о злоупотреблении ООО «АкваЛайн» доминирующим положением на соответствующем товарном рынке. УФАс проанализировало действия «АкваЛайна».

«По результатам анализа полученной информации Управлением в действиях ООО „АкваЛайн“ установлены признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. По результатам рассмотрения заявлений приказом от 08.06.2022 № 55 Управлением возбуждено дело № 035/01/10-282/2022 о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в решении.

В качестве заявителей к делу были привлечены кроме ЛДПР еще 17 управляющих компаний. УФАС изучила материалы дела Арбитражного суда и пришла к выводу, что ООО «АкваЛайн» является профессиональным участником в сфере оказания услуг по обращению с ТКО, коммерческой организацией, осуществляющей на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Добровольно применив понижающий коэффициент к установленному тарифу, ООО «АкваЛайн» не могло не понимать возможные последствия применения такого расчета.

«Законодательством не предусмотрен такой механизм компенсации региональному оператору недополученных денежных средств за оказанные услуги по обращению с ТКО, как издание в одностороннем порядке приказа по доначислению платы за оказание данной услуги и взысканию с потребителей (исполнителей) указанной коммунальной услуги», — сказано в решении.

Управлением установлено, что ООО «АкваЛайн» в 2019–2021 годах занимало доминирующее положение на рынке оказания услуг по обращению с ТКО в Восточной зоне Вологодской области.

«Допущенные ООО „АкваЛайн“ нарушения повлекли произвольное, не предусмотренное законодательством установление размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей Вологодской области, проживающих на территории, входящей в зону его обслуживания, и массовое нарушение их прав и законных интересов. При этом, граждане, обязанные в соответствии с части 1 статьи 153 ЖК РФ вносить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО, оплачивали ее по цене, рассчитанной с нарушениями действующего законодательства и превышающей стоимость услуги, согласованной сторонами».

Общая сумма внесенной жителями Восточной зоны Вологодской области незаконной и необоснованной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО составила 21 356 036,29 рублей.

В итоге УФАС признала, что АкваЛайн нарушил закон «О защите конкуренции». Это выразилось злоупотреблении своим доминирующем положении на товарном рынке оказания услуг по обращению с ТКО в Восточной зоне Вологодской области. Однако предписания регоператор не получит, так как исправил нарушение по решению суда.