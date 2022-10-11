2 481 заявление на единовременную выплату принято от мобилизованных в Вологодской области

С 10 октября мобилизованным жителям Вологодской области стали приходить на банковские карты по 100 тысяч рублей единовременной помощи и по 10 тысяч рублей, которые положены ежемесячно, сообщил спецпредставитель губернатора Вологодской области по вопросам прохождения службы в условиях специальной военной операции Александр Ершов в ходе оперативного совещания.

«На сегодняшний день принято 2 481 заявление. Обработано и направлено для оплаты 1 522 пакета документов. То есть с сегодняшнего дня выплаты как единовременные, так и ежемесячные уже пойдут гражданам. Далее продолжаем эту работу, обрабатываем заявления», — доложил Ершов.

В последующие месяцы ежемесячная выплата будет перечисляться не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. Средства могут получать как сам боец, так и его близкие родственники.

Ранее NewsVo писал, что исполняющий обязанности председателя правительства Вологодской области Эдурад Зайнак сказал, что с территории Вологодской области будет мобилизовано 2129 человек. Несколькими днями ранее Вологодский военком говорил о том, что в регионе будет мобилизовано 2600 человек.