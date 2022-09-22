В военкомате Вологодской области рассказали, как будет проходит мобилизация

Врио военного комиссара Вологодской области, подполковник Сергей Берников рассказал как в Вологодской области проходит мобилизация граждан, состоящих в запасе, и какая квота по призыву определена для Вологды.

В первую очередь комиссар отметил, что в обращении в СМИ глава президент, что призыву по мобилизации будут подлежать граждане, состоящие в запасе, которые проходили службу в рядах Вооруженных сил, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Исходя из этих данных, повестки на мобилизацию направляются гражданам, находящимся в запасе, при этом годным по состоянию здоровья, имеющим требуемую воинскую специальность.

Мобилизуют граждан следующим образом: гражданин получает повестку, прибывает на пункт сбора граждан, где проводится уточнение вопросов состояния его здоровья, наличия обстоятельств, исключающих или предоставляющих право на отсрочку, наличие профессиональных навыков и ряд других. За отказ от мобилизации грозит уголовная и административная ответственность. Неявка по повестке относится к отягчающим обстоятельствам. Граждане, прибывающие в запасе не имеют права выезжать за пределы своего региона и страны.

Повестка может быть вручена как по месту работы, так и по месту жительства. По месту работы их вручают сотрудники кадрового отдела предприятия, по месту жительства — сотрудники аппарата усиления военного комиссариата. В пункты предварительного сбора граждан должен явиться с паспортом, военным билетом и мобилизационным предписанием при его наличии. Отправка с пунктов сбора в части формирования занимает определенное время, на все виды довольствия военнослужащие будут поставлены только в части формирования. Мобилизованным лучше взять с собой сухой паек, сменное нательное белье и гигиенические принадлежности.

Когда команды в пунктах предварительного сбора будут укомплектованы, граждане отправляются в части формирования. Те, кого призовут по мобилизации, получают статус военнослужащего по контракту, а также соответствующие выплаты и социальные гарантии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в СМИ, что после набора, призванные по мобилизации граждане, сначала пройдут подготовку или переподготовку и только после отправятся выполнять те задачи, которые им предписаны.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Повесток будет выдано больше, чем мобилизовано человек. Всего с Вологодской области будет мобилизовано 2600 человек.