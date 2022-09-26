788 человек уже мобилизировано в Вологодской области

26.09.2022 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак озвучил в ходе оперативного совещания, сколько человек уже мобилизовано в Вологодской области.

Как пояснил Зайнак, высшим должностным лицам в соответствии с указом президента приказано обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации. В Вологодской области приняты все организационные решения. 

«Всего Вологодской области предстоит призвать 2129 человек, в том числе 181 офицер, для чего необходимо оповестить 4800 граждан, пребывающих в запасе. Мобилизованные подлежат отправке для комплектования подразделений в город Кострому», — сказал заместитель губернатора.

На 14 часов 26 сентября 2022 года 4203 человека оповещено о мобилизации, 788 отправлены. Это 36,6% от плана. Среди них 41 офицер.

Эдуард Зайнак отметил, что на горячую линию постоянно поступают вопросы от населения. Только на горячую линию 122 поступило более 4300 вопросов. 

Ранее в Военном комиссариате сообщали о призыве 2600 человек из Вологодской области.

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