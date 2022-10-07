Нобелевскую премию мира получило ликвидированное в России НКО-иностранный агент «Мемориал», сообщает РИА Новости.

Напомним, Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» — это неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР, признанная в России иностранным агентом.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре прошлого года Верховный суд заявил о ликвидации международной организации «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах. В качестве аргументов ведомство ссылалось на «систематическое неуказание статуса иноагента. Как посчитали в прокуратуре, международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.