Верховный суд решил ликвидировать международный «Мемориал»*

Верховный суд заявил о ликвидации международной организации «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах. Также будут ликвидированы его структурные организации.

Адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт пояснила, что решение суда будет обжаловано.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур: одно — в Верховный суд о ликвидации международного «Мемориала»*, другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра. Рассмотрение второго дела назначено на 29 декабря.

В качестве аргументов ведомство ссылается на «систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями».

Как посчитали в прокуратуре, международный «Мемориал»* искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».

Из-за отсутствия маркировок россияне «не могут подойти критически к публикуемым статьям и могут сформировать негативное общественное мнение», заявляли в надзорном ведомстве.

Юристы организации просили не применять такую строгую меру, как ликвидация. Они отмечали, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения, - сообщает РИА Новости.

Адвокаты указывали, что организация приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки. Соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.

Международный «Мемориал»* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный «Мемориал»* — юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным. Обе структуры больше пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.

*Организация, признанная в России иностранным агентом.