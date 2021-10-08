Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса удостоены Нобелевской премии мира за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира, сообщает русская служба BBC.

В этом году на премию мира были номинированы 329 кандидатов – это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира. В числе фаворитов на получение премии ранее назывались Грета Тунберг, находящийся за решеткой Алексей Навальный и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Ранее NewsVo рассказывал, что 7 октября этого года, истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.