Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию

08.10.2021 [Общество]

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса удостоены Нобелевской премии мира за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира, сообщает русская служба BBC.

В этом году на премию мира были номинированы 329 кандидатов – это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира. В числе фаворитов на получение премии ранее назывались Грета Тунберг, находящийся за решеткой Алексей Навальный и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Ранее NewsVo рассказывал, что 7 октября этого года, истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Тэги: Нобелевская премия, оппозиционеры

ТОП НЕДЕЛИ

На Вологодчине вводят запрет на посещение массовых мероприятий без QR-кода
Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума
Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Активисты: ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова
Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов
СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе
В Вологде сгорел дом Шахова. Это федеральный памятник архитектуры XIX века
Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову
Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети

Похожие новости

Елену Колядину выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Согласно воле  Альфреда Нобеля «автор своими текстами он должен внести наибольший вклад в дело служения всему человечеству»

2562
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию
Сокольский шестиклассник умер, упав с крыши пятиэтажного дома
284 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Белозерске въехавшего в отбойник водителя лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
Двое вологжан воровали аккумуляторы с грузовиков
В Череповце 13-летний подросток пытался вырвать сумку у пенсионерки
Финансовое состояние общепита и сферы услуг Вологодской области проанализируют через неделю после введения QR-кодов
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

3404
0
08.10.2021 [БлогоVO]

Чуда не произошло (памяти дома Шахова)

260
0
08.10.2021 [Обзор Прессы]

Провести противоаварийные работы и обеспечить консервацию руин дома Шахова обязаны собственники

81
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика