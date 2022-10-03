В администрации Вологды рассказали, как будет застраиваться поле между улицами Новгородской и поэта Романова

Администрация областной столицы сообщила, что планируется построить на участке между улицей Новгородская, улицей поэта Романова и рекой Путка. Сообщает GorodVO со ссылкой на документы по планировке территории.

«Площадь территории разрабатываемого проекта планировки составляет 16,8 га и представляет собой микрорайон, включающий в себя следующие функциональные зоны: зона многоэтажной жилой застройки — 9,55 га; зона учреждений дошкольного образования — 0,99 га; зона инженерно-транспортной инфраструктуры — 3,38 га; зона отдыха (рекреация) — 2,88 га», — указано в опубликованном ею планировочном проекте территории.

Ожидается, что в новом микрорайоне будут жить более 3,5 тысяч человек, поэтому здесь построят 22 многоэтажных жилых дома (от пяти до 10 этажей каждый). В результате на одного человека придётся 36 квадратных метров общей площади, а плотность населения составит 211 человек на один гектар. Кроме того, здесь возведут несколько трансформаторных подстанций, газораспределительный пункт, локальную очистную станцию и детский сад. А в многоэтажках разместятся магазины (как продуктовые, так и непродовольственные), отделение банка и объект бытового обслуживания.

В месте также планируются парковки и размещение зарядных станций. Запроектированы также два остановочных пункта на улице Новгородская и четыре остановочных пункта на улице поэта Романова. Еще одна остановка общественного транспорта будет расположена за границами территории проекта — вблизи жилого дома по улице Осаново, 14б.

Проектом предусматривается введение новых маршрутов общественного транспорта, строительство новых сетей электроснабжения и связи. А освещение улиц будет осуществляться за счёт двух кабельных линий, ведущих от подстанции «Вологда-Южная».

Ранее NewsVo писал, что в конце марта мэр города Вологды Сергей Воропанов подписал постановление о том, что в Вологде появится улица Олимпийская. Она должна соединить новую улицу поэта Романова и Окружное шоссе и будет пролегать между улицей Конева и Пошехонским шоссе, параллельно Осановской роще.

Хорошая новость, не нашла отклика у некоторых жителей Вологды. Так как в этом месте сейчас пролегает единственная в городе лыжная трасса.