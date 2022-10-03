В администрации Вологды рассказали, как будет застраиваться поле между улицами Новгородской и поэта Романова

03.10.2022 [Общество]

Администрация областной столицы сообщила, что планируется построить на участке между улицей Новгородская, улицей поэта Романова и рекой Путка. Сообщает GorodVO со ссылкой на документы по планировке территории.

«Площадь территории разрабатываемого проекта планировки составляет 16,8 га и представляет собой микрорайон, включающий в себя следующие функциональные зоны: зона многоэтажной жилой застройки — 9,55 га; зона учреждений дошкольного образования — 0,99 га; зона инженерно-транспортной инфраструктуры — 3,38 га; зона отдыха (рекреация) — 2,88 га», — указано в опубликованном ею планировочном проекте территории.

Ожидается, что в новом микрорайоне будут жить более 3,5 тысяч человек, поэтому здесь построят 22 многоэтажных жилых дома (от пяти до 10 этажей каждый). В результате на одного человека придётся 36 квадратных метров общей площади, а плотность населения составит 211 человек на один гектар. Кроме того, здесь возведут несколько трансформаторных подстанций, газораспределительный пункт, локальную очистную станцию и детский сад. А в многоэтажках разместятся магазины (как продуктовые, так и непродовольственные), отделение банка и объект бытового обслуживания.

В месте также планируются парковки и размещение зарядных станций. Запроектированы также два остановочных пункта на улице Новгородская и четыре остановочных пункта на улице поэта Романова. Еще одна остановка общественного транспорта будет расположена за границами территории проекта — вблизи жилого дома по улице Осаново, 14б.

Проектом предусматривается введение новых маршрутов общественного транспорта, строительство новых сетей электроснабжения и связи. А освещение улиц будет осуществляться за счёт двух кабельных линий, ведущих от подстанции «Вологда-Южная».

Ранее NewsVo писал, что в конце марта мэр города Вологды Сергей Воропанов подписал постановление о том, что в Вологде появится улица Олимпийская. Она должна соединить новую улицу поэта Романова и Окружное шоссе и будет пролегать между улицей Конева и Пошехонским шоссе, параллельно Осановской роще.

Хорошая новость, не нашла отклика у некоторых жителей Вологды. Так как в этом месте сейчас пролегает единственная в городе лыжная трасса.

Тэги: застройка

ТОП НЕДЕЛИ

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули сразу же после отправки
Военком Станислав Лустов: повестку имеют право вручать даже на улице
Тех, кто не смог получить повестки лично в руки, будут разыскивать
С 28 сентября в центре Вологды изменится схема движения
Законы о мобилизации: в каком случае грозит штраф, а в каком уголовная ответственность
Мобилизованные из Вологды отрабатывают навыки в частях Костромской и Ярославской областей
Вологодская область наполовину выполнила план по частичной мобилизации
Отправку мобилизованных из Череповца перенесли с 28 на 30 сентября
Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат
Глава Вологодского района заявил, что на его территории мобилизационное задание выполнено

Похожие новости

Суд отказался признавать уважительной задержку строительства детсада в Череповце

Садик был сдан на полгода позже срока

868
0

Вместо лыжни — улица: жители Вологды обеспокоены тем, что городская лыжня уйдет под застройку

Власти обещают решить проблему с лыжней в случае застройки

2930
0

В Госдуме возобновится обсуждение законопроекта о принудительной комплексной застройке

Несмотря на возражения отраслевых экспертов, предлагавших исключить из документа положения о принудительном изъятии недвижимости (за исключением аварийных домов) ради таких проектов, этот механизм сохранился.

1992
0

Вологодские оппозиционеры объявили голодовку

Евгений Доможиров голодает в знак несогласия со своим арестом, Анатолий Грязнов — из-за стройки на Фрязиновской

3825
0

«Да у вас все по сценарию!»: Публичные слушания в Вологде превратились в цирк

На публичных слушаниях  17 декабря не согласным с позицией городских властей не хватило голосов, зато они были вознаграждены аплодисментами. Евгений Доможиров-таки нарушил регламент, а Антон Мусихин остался невозмутим

10731
21

Вопреки закону, администрация Вологды отказывается показывать жителям градостроительный план

Вологжане хотели посмотреть план застройки участка на Чернышевского, 14а, где собираются возвести гостиницу-небоскреб

5771
0

Против стройки 25-этажной гостинцы в Вологде выступили более тысячи человек

Обращение, адресованное министру культуры, губернатору Вологодской области и главе Вологды, опубликовано на сайте общественных инициатив change.org

10774
10

В центре Вологды построят гостиницу высотой с главную колокольню города

25-этажное здание разместится на площади 14,4 тысячи квадратных метров на улице Чернышевского, 14а

13852
33

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шексне школьники были вынуждены обедать в актовом зале
Второклассников ряда школ Вологды будут доставлять на бесплатные занятия в бассейн на автобусах
В Вологодской области объявлена акция помощи военнослужащим и мобилизованным
Вологодским аграриям выдадут больше 3,5 млрд. рублей в рамках льготного кредитования
Жительница Вологды сообщила военкому, что мобилизованных поселили в общежитие с клопами и тараканами
В Череповце двое пьяных мужчин отказались оплатить услуги сауны
Выставка лоскутного шитья откроется в филиале библиотеки на Конева в Вологде
 
26.09.2022 [Общество]

«Годен!»: в Вологде жена мобилизованного бывшего гендиректора Ростелекома добивается его возвращения домой

11569
0
02.10.2022 [БлогоVO]

Работы на раскопе 2022 года в деревне Варницы почти завершены

599
0
03.10.2022 [Обзор Прессы]

Любимые часы Пушкина и немецкий модерн: реставратор Дмитрий Скрицкий рассказывает о своей коллекции

175
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика