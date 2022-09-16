Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье

16.09.2022 [Общество]

Директора Большевистской школы уволили по статье. Школа в поселке Благовещенье стала известна на всю область тем, что требовала капитального ремонта. А власти этот ремонт делать не торопились. 

Напомним, жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района, боялись, что ее закроют. Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать. Об этом NewsVo писал в апреле. 

После публикаций о проблемах школы директор стала получать предписания о ее ремонте. Ранее NewsVo писал, что директор получила предписания о ремонте школы. Она находилась в недоумении, так как много лет говорила чиновникам, что школа находится в плохом состоянии и требует ремонта. Однако вместо поддержки от чиновников, получила письмо от управления образования района, где были перечислены предписания прокуратуры о ремонте. Однако в прокуратуре пояснили, что не отправляли предписания директору по поводу ремонта. А школу должны ремонтировать районные власти. 

В итоге, школа была отремонтирована. Но директор, которая не боялась давать комментарии и поддерживала идею ремонта, уволили. Об этом сообщила ее племянница Ксения Сотникова. 

« „Всё, я свободна“, — написала она мне в Whatsapp. Так просто и иронично. Вчера моя тётя, директор Большевистской школы Татьяна Корзникова была уволена по статье. К этому моменту её подводили долго и целенаправленно бесконечными заявлениями в разные ведомства прямо из Управления образования Великоустюгского района.» — пишет на своей страничке ВК Ксения Сотникова.

Кстати, представление по выявленным нарушениям о невыполнении в школе ремонтных работ было внесено прокуратурой не в адрес директора образовательного учреждения, а в адрес руководителя администрации Великоустюгского муниципального района. Но там никого не уволили. Школа при этом дождалась своего ремонта. 

Тэги: школа, капремонты

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
Избирком опубликовал предварительные итоги голосования в Вологодской области
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
В Вологодской области из-за осенней миграции лосей осложнилась дорожная обстановка
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
В посёлке Федотово прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Анатолием Кравчуком
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной

Похожие новости

В Вологодской области четыре социально-значимых объекта недвижимости внесли в ЕГРН в 2022 году

В список вошли трёхэтажная школа в Вологде, самый большой детский сад в Череповце, ФОК олимпийского резерва и Архангельский мост

706
0

Здание школы №23 в Вологде перешло в муниципальную собственность

Оба корпуса учебного заведения включили в программу капремонтов

1669
0

У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя

На 61-летнего мужчину составили соответствующий протокол, а машину отвезли на штрафстоянку

1196
0

СЕВЕРГАЗБАНК в разы увеличил выплаты по кэшбэку

Кэшбэк по товарам для школы теперь 5%

926
0

В Вологодской области начались школьные ярмарки

На ярмарках можно приобрести всё необходимое для учёбы: канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, рюкзаки и другие товары

845
0

Товары для школьников в России в этом году стали дороже

Так, например, тетради подорожали примерно на три рубля, а рюкзаки на 200 рублей

826
0

Горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей проведет Роспотребнадзор с 15 по 26 августа

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы вологжан о качестве и безопасности товаров для детей и расскажут о гигиенических нормах

1155
0

Обломки керамики 4-го и 3-го тысячелетия до нашей эры нашли школьники в Вологодской области

Археологические раскопки проходили в Белозерском районе на реке Рыбнице

799
0

Как помочь ребенку адаптироваться к школе или детскому саду

Об этом в преддверии нового учебного года рассказала Юлия Цивилева, специалист Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1382
0

В школе на улице Возрождения в Вологде монтируют новое оборудование

Приёмка объекта Госкомиссией состоится в ближайшие дни

920
0

Новая школа №26 Вологды набирает один десятый класс с тремя профилями

Заявления будут принимать 1 августа до 11:00 в здании школы: корпус №1, ГПЗ-23, д.2б

1222
0

В Вологде на 60% выполнены монолитные работы в строящейся школе на Преминина

Школу на улице Сергея Преминина планируют открыть 1 сентября 2023 года

933
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В доме на улице Ломоносова в Череповце нашли труп мужчины
В Череповце следователи ищут мужчину, который 15 лет назад попал на фото с места преступления
Житель Сокола получил три года колонии за незаконную покупку наркотиков
Болельщики «Северстали» хотят, чтобы в команде появился тафгай
В Федотово 2,5 тысячи жителей остались без отопления
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде представили инновационное экологическое оборудование для пыле- газоочистки
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3150
0
15.09.2022 [БлогоVO]

Сдача водовода Апатит — Шухободь откладывается на октябрь

324
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

182
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика