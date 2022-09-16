Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье

Директора Большевистской школы уволили по статье. Школа в поселке Благовещенье стала известна на всю область тем, что требовала капитального ремонта. А власти этот ремонт делать не торопились.

Напомним, жители Марденгского поселения, которые водят детей в Большевистскую школу в деревне Благовещенье Великоустюгского района, боялись, что ее закроют. Здание школы разваливалось на глазах, а власти не торопились ее ремонтировать. Об этом NewsVo писал в апреле.

После публикаций о проблемах школы директор стала получать предписания о ее ремонте. Ранее NewsVo писал, что директор получила предписания о ремонте школы. Она находилась в недоумении, так как много лет говорила чиновникам, что школа находится в плохом состоянии и требует ремонта. Однако вместо поддержки от чиновников, получила письмо от управления образования района, где были перечислены предписания прокуратуры о ремонте. Однако в прокуратуре пояснили, что не отправляли предписания директору по поводу ремонта. А школу должны ремонтировать районные власти.

В итоге, школа была отремонтирована. Но директор, которая не боялась давать комментарии и поддерживала идею ремонта, уволили. Об этом сообщила ее племянница Ксения Сотникова.

« „Всё, я свободна“, — написала она мне в Whatsapp. Так просто и иронично. Вчера моя тётя, директор Большевистской школы Татьяна Корзникова была уволена по статье. К этому моменту её подводили долго и целенаправленно бесконечными заявлениями в разные ведомства прямо из Управления образования Великоустюгского района.» — пишет на своей страничке ВК Ксения Сотникова.

Кстати, представление по выявленным нарушениям о невыполнении в школе ремонтных работ было внесено прокуратурой не в адрес директора образовательного учреждения, а в адрес руководителя администрации Великоустюгского муниципального района. Но там никого не уволили. Школа при этом дождалась своего ремонта.