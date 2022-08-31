В Тотьме на раскопках солеварен выявили несколько интересных находок

31.08.2022 [Культура]

В Тотьме продолжаются раскопки в рамках проект Фонд «Соль Земли» (г.Тотьма)! О том, что сейчас происходит на раскопках рассказала руководитель археологических исследований, научный сотрудник Тотемского музейного объединения Мария Ворожейкина:

«Наиболее интересным в научном отношении продолжает оставаться раскоп на участке, где идёт реконструкция построек сользавода. Здесь продолжены исследования, связанные с центральным объектом изучения — рассолоподъемной трубой. После проведения зачистки в непосредственной близости от ствола трубы было выявлено еще несколько интересных индивидуальных находок. В частности, это фрагмент необычной округлой деревянной лопатки на длинной рукоятке (изготовленной из одного куска дерева), миниатюрная плоская деревянная лопаточка подпрямоугольной формы, возможно, использовавшаяся для герметизации стыков секций трубы. Кроме того, была проведена полная зачистка всей площади раскопа, и мы увидели тёмное, насыщенное древесной щепой пятно — поверхность огромной (примерно 2,8×4 м) овальной ямы, копавшейся перед началом бурения скважины для установки первой секции трубы. О таком этапе при сооружении скважины мы знаем из поздних источников, однако, ни одна подобная яма еще археологически не вскрывалась и не исследовалась»

С целью определения основных характеристик ямы специалистами был проведен вертикальный разрез ямы по линии восток-запад. По словам Марии Вожейкиной на глубине первых двух пластов наблюдалось постепенное сужение ямы, приближенно ее форму на этих отметках можно было назвать чашеобразной. Однако, после снятия пласта на отметке 450 см, заполнение (серо-голубая глина с мелкой щепой) продолжало уходить вниз. При этом стенки ямы образовывали уже объем более близкий к цилиндру. Заполнение ямы по мере понижения отметок становилось все более обводненным, четко фиксировались пробивающиеся снизу струи очень холодной воды. В связи с невозможностью проведения дальнейших работ через традиционный горизонтальный верхний доступ, было принято решение о переходе исследований в режим бокового доступа к сооружению».

По состоянию на 25 августа была начата зачистка полного профиля — вертикального разреза грунта по наружной поверхности ствола трубы.

«Колодезного сруба здесь обнаружено не было. Копаная часть скважины, в которой стоит хорошо сохранившаяся матичная труба, уходит вертикально вниз. Большая ширина и глубина ямы говорит о том, что подготовительные земляные работы носили не кратковременный вспомогательный характер, а являлись серьезным и основательным технологическим этапом при сооружении скважины»

Мария Ворожейкина также отметила, что дальнейшие работы по изучению трубы будут делаться впервые в истории солепромышленной археологии, всё это достаточно сложно и во многих отношениях непонятно методически, но невероятно интересно.

На фото — раскоп и профиль трубы (26.08.2022 г.) Работы проводятся при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Ранее NewsVo писал, что находки археологов в Тотьме оказались старше местных церквей.

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Тэги: Тотьма, археологические раскопки

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