Еще один деревянный дом, который нельзя сносить, снесли в Вологде

В субботу, 20 августа, в центре Вологды начали сносить деревянный дом, который считается ценным градоформирующим объектом, а значит снос его запрещен.

Речь идет о доме известного фотографа Ливерия Раевского по адресу: Вологда, Пушкинская, 7.

– Вологду вернулась практика сносов по выходным, прокомментировали этот факт вологодские градозащитники из сообщества «Настоящая Вологда». – Это действительно подлый снос: в субботу, тяжелой техникой, без разрешительной документации, даже без ограждения от соседнего здания.

В связи этим градозащитники направили обращение в Комитет по охране ОКН о проведении проверки по фактам работ на этом доме, обращение в УМВД по Вологодской области о пресечении незаконных работ и проведении проверки, а также запрос в администрацию города о наличии разрешения на строительство и на проверку правил благоустройства, так как снос проводился на частично неогороженной территории и представлял угрозу.

Ранее NewsVo рассказывал, что 29 мая 2019 года этот дом купил на аукционе вместе с участком за 5,8 млн рублей учредитель и директор ООО «Айнет» Дмитрий Бубякин.

Летом 2019 года участники экскурсионного бюро «Вокруг да Около» провели акцию по «оживлению» дома Раевского. Оно повесили в заколоченные окна портреты людей, сделанные Ливерием Раевским, и баннер, чтобы жители могли увидеть, как дом выглядел раньше.

– В ближайшее время кардинальных изменений здания не будет, – рассказывал тогда Newsvo Дмитрий Бубякин. – В будущем логично использовать как коммерческую недвижимость. Нина и Катя меня удивили своей инициативой и, надеюсь, получится преобразить дом хоть немного. Завтра девочки познакомят меня с реставратором, который сможет подсказать нынешнее состояние здания, можно использовать или нет нынешние капитальные конструкции. От этого будет складываться дальнейшая судьба дома. Я понимаю, что он стоит в самом центре города. Постараюсь содержать его в порядке.

В октябре 2021 года этот дом горел.

Дом на Пушкинской, 7 был построен в 1912 году. В 2015 году была снесена часть этого дома – флигель по адресу Пушкинская, 7а. В 1921 году фотограф Ливерий Раевский переехал в него жить месте с дочерьми.