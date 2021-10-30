В Вологде троих бездомных спасли из пожара в расселённом доме на Пушкинской, 7

30.10.2021 [Происшествия]

В Вологде произошёл пожар в расселённом деревянном доме № 7 на улице Пушкинской. Сообщение о возгорании поступило 29 октября в 22:13.

На момент пожара в доме находилось трое бездомных. Сотрудник полиции вывел одного из них — 49-летнего инвалида-колясочника, который находился на первом этаже.

«Пожарные с помощью спасательных устройств вывели со 2 этажа мужчину (год рождения неизвестен) и женщину 1978 года рождения. Спасенные были осмотрены сотрудниками скорой помощи, не госпитализированы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина пожара — неисправность печного отопления.

Тэги: пожар, эвакуация, бездомные
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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