Бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает вологжан узнать историю дома фотографа Раевского

10 июля бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает жителей Вологды на встречу возле дома Раевского на Пушкинской, 7, чтобы познакомить их с историей дома и со снимками одного из самых известных фотографов города - Ливерия Раевского. Недавно дом был продан, и новый владелец разрешил экскурсоводам провести там акцию.

Основатели бюро экскурсий Нина Смелкова и Екатерина Хоботова таким образом хотят отметить 3,5 года со дня его появления:

- Кажется, это будет самый безумно-необычный наш праздник! В этом году мы не встречаемся в литературных домиках и театрах: в этом году мы "оживляем" дом фотографа Ливерия Раевского. В программе: акционное искусство, разговоры о людях и эпохах, пикник на обочине старинного дома, почти чай из самовара и сюрприз всем вам и любимому городу, - рассказали девушки.

Пушкинская, 7. Фото Newsvo.

Дом на Пушкинской, 7, известный как дом фотографа Ливерия Раевского, он был построен в 1912 году. Как рассказала Newsvo Нина Смелкова, они хотят обратить внимание людей на это старинное здание.

- Мы повесим в заколоченные окна портреты людей, сделанные Ливерием Раевским, и баннер, чтобы жители могли увидеть, как дом выглядел раньше и какие в то время были люди.

Сейчас дом стоит заколоченным. 29 мая состоялся аукцион по его продаже: за 5,8 млн рублей здание вместе с участком приобрел учредитель и директор ООО "Айнет" Дмитрий Бубякин. Земельный участок можно использовать в соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия народов РФ.

Нина Смелкова рассказала, что новый владелец их поддержал и разрешил провести возле дома культурную акцию для вологжан. NewsVo спросил Дмитрий, как он собирается использовать это здание:

- В ближайшее время кардинальных изменений здания не будет. В будущем логично использовать как коммерческую недвижимость. Нина и Катя меня удивили своей инициативой и, надеюсь, получится преобразить дом хоть немного. Завтра девочки познакомят меня с реставратором, который сможет подсказать нынешнее состояние здания, можно использовать или нет нынешние капитальные конструкции. От этого будет складываться дальнейшая судьба дома. Я понимаю, что он стоит в самом центре города. Постараюсь содержать его в порядке, - ответил Newsvo Дмитрий Бубякин.

Начало встречи возле дома Раевского в 18.00.

Справка

В 2015 году была снесена часть этого дома - флигель по адресу Пушкинская, 7а. В 1921 году фотограф Ливерий Раевский переехал в него жить месте с дочерьми.