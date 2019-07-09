Бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает вологжан узнать историю дома фотографа Раевского

09.07.2019 [Общество]

10 июля бюро экскурсий "Вокруг да около" приглашает жителей Вологды на встречу возле дома Раевского на Пушкинской, 7, чтобы познакомить их с историей дома и со снимками одного из самых известных фотографов города - Ливерия Раевского. Недавно дом был продан, и новый владелец разрешил экскурсоводам провести там акцию.

Основатели бюро экскурсий Нина Смелкова и Екатерина Хоботова таким образом хотят отметить 3,5 года со дня его появления:

- Кажется, это будет самый безумно-необычный наш праздник! В этом году мы не встречаемся в литературных домиках и театрах: в этом году мы "оживляем" дом фотографа Ливерия Раевского. В программе: акционное искусство, разговоры о людях и эпохах, пикник на обочине старинного дома, почти чай из самовара и сюрприз всем вам и любимому городу, - рассказали девушки.

Пушкинская, 7. Фото Newsvo.

Дом на Пушкинской, 7, известный как дом фотографа Ливерия Раевского, он был построен в 1912 году. Как рассказала Newsvo Нина Смелкова, они хотят обратить внимание людей на это старинное здание.

- Мы повесим в заколоченные окна портреты людей, сделанные Ливерием Раевским, и баннер, чтобы жители могли увидеть, как дом выглядел раньше и какие в то время были люди.

Сейчас дом стоит заколоченным. 29 мая состоялся аукцион по его продаже: за 5,8 млн рублей здание вместе с участком приобрел учредитель и директор ООО "Айнет" Дмитрий Бубякин. Земельный участок можно использовать в соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия народов РФ.

Нина Смелкова рассказала, что новый владелец их поддержал и разрешил провести возле дома культурную акцию для вологжан. NewsVo спросил Дмитрий, как он собирается использовать это здание:

- В ближайшее время кардинальных изменений здания не будет. В будущем логично использовать как коммерческую недвижимость. Нина и Катя меня удивили своей инициативой и, надеюсь, получится преобразить дом хоть немного. Завтра девочки познакомят меня с реставратором, который сможет подсказать нынешнее состояние здания, можно использовать или нет нынешние капитальные конструкции. От этого будет складываться дальнейшая судьба дома. Я понимаю, что он стоит в самом центре города. Постараюсь содержать его в порядке, - ответил Newsvo Дмитрий Бубякин.

Начало встречи возле дома Раевского в 18.00.

Справка

В 2015 году была снесена часть этого дома - флигель по адресу Пушкинская, 7а. В 1921 году фотограф Ливерий Раевский переехал в него жить месте с дочерьми.

- С домом Раевского связано имя еще одного вологодского фотографа - Абрама Наумовича Бама. Именно здесь, в 1939 году в ретушевальной мастерской, он начинал свою деятельность. Баму посчастливилось работать вместе с дочерью Раевского – Александрой Ливерьевной Раевской. Дом и флигель, где размещался фотосалон, дошли до нас в хорошем состоянии. И несомненно, достойны были того, чтобы стать мемориальным памятником. О чем мы написали в Департамент культуры еще 31 июля 2014 года, приложив историческую справку, - писали в 2015 году градозащитники после сноса флигеля.

Тэги: исторические дома

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