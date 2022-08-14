Обсуждения концепций развития площади Революции и парка Мира пройдут в Вологде 16 и 17 августа

14.08.2022 [Общество]

В Вологде идет разработка концепций развития двух крупных, знаковых для областной столицы территорий – это площадь Революции и парк Мира. 

– По обоим пространствам определены проектировщики. Поскольку в основе концепций лежит запрос жителей, то на следующей неделе начинаются обсуждения и проектные семинары перспектив развития территорий с вологжанами. Стать их участниками могут все желающие, как придя на обсуждения лично, так и присоединившись к организованным онлайн-трансляциям, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Первая общегородская встреча, посвященная планам развития площади Революции, состоится 16 августа в 18.00 большом зале администрации Вологды. Для личного участия в ней необходима онлайн-регистрация, пройти ее можно по ссылке

– На встрече будут представлены результаты большого социокультурного исследования по площади Революции, которое мы проводили в течение нескольких месяцев, собирая и изучая мнения горожан и экспертных сообществ. Сбор пожеланий и предложений шел и в интернете, и павильоне городских исследований на площади, и в ходе живых встреч-обсуждений. Коллеги из архитектурного бюро «Практика», совместно с которыми мы начали работу над проектом развития и благоустройства площади Революции, презентуют итоги проведенного архитектурного исследования, а также поделятся мировым опытом работы с центральными городскими площадями, – говорит руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

По итогам встречи будут презентованы и дополнены результаты исследования, которые станут основой для разработки архитектурной концепции и эскизного проекта благоустройства площади Революции. Первые результаты работы над проектом архитекторы представят на повторное обсуждение вологжан в течение месяца.

Проектный семинар, посвященный перспективам развития парка Мира, пройдет 17 августа в 18.00 в зале Городского дворца культуры на улице Ленина. Относительно этого общественного пространства вологжане только начинают формировать свои предложения и рекомендации. Соответствующий опрос начался на прошлой неделе.

– Проектный семинар необходим для того, чтобы не только онлайн, но и лично услышать мнение вологжан -  каким они видят в будущем парк Мира. Это пространство, где пересекаются интересы разных сообществ и горожан: семей с детьми, спортсменов, экологов, дендрологов, а также представителей бизнеса, которые в перспективе могут выступать в роли инвесторов. Архитекторы представят итоги проведенного предпроектного исследования, данные о сегодняшнем состоянии парка. А далее, работая в группах, участникам семинара необходимо сформировать общественное задание на проектирование для архитекторов.  Это важная работа, и мы предлагаем всем заинтересованным вологжанам к ней присоединиться, – поясняет советник мэра по вопросам развития городской среды Надежда Снигирева.

Для очного участия в семинаре также необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке, поскольку количество мест в зале ограничено. Для тех, кто не сможет присутствовать, будет организована прямая трансляция.

Ранее NewsVo рассказывал, концепцию развития парка Мира в Вологде разработают на средства бизнеса. Благотворителем, на средства которого ведется эта работа, выступает предприниматель Антон Никитин, проектированием занимается московское архитектурное бюро «Парк».

Тэги: парк Мира, площадь Революции, благоустройство, дискуссия

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