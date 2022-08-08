Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году

08.08.2022 [Общество]

В Вологде начнут строить Некрасовский мост в 2023 году

1,8 млрд рублей дополнительно выделены из областного бюджета для полного обеспечения строительства моста в створе ул. Некрасова. Сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

«Федеральными средствами на 2023 год предусмотрено 2,6 млрд рублей, на 2024 год — 1,3 млрд рублей. Проектно-сметная документация на строительство готова, затраты составят 5,7 млрд рублей. Некрасовский мост снизит транспортную нагрузку на центральные улицы города», — пояснил мэр.

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.  

В 2020 году ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, потребовала от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области.

Тэги: Некрасовский мост

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