Пять фильмов о путешествиях на Русский Север покажут в рамках Дней VOICES в Вологде

05.08.2022 [Культура]

Специальная программа «Русский Север» будет показана в рамках Дней фестиваля молодого европейского кино VOICES, которые пройдут в Вологде с 25 по 28 августа.

– В нее мы собрали пять работ: два полнометражных фильма и три короткометражных. Это пять совершенно уникальных путешествий на Русский Север, – рассказывают организаторы мероприятия.

Программа «Русский Север»

«Василий Кандинский на Русском Севере»

Это документальный кинопроект вологодского режиссера Александра Мирошниченко, рассказывающий о поездке знаменитого художника по Вологодской губернии в 1889 году. В основе сценария – записи из путевого дневника Кандинского, который хранится в Париже, в Национальном центре культуры и искусства Жоржа Помпиду. Фильм был снят в 2020 году на средства гранта Департамента культуры и туризма Вологодской области,

«Атлантида Русского Севера»

Фильм режиссера Софьи Горленко рассказывает о территории уникального деревянного зодчества и одном из немногих в стране мест, где русский человек может осознать истоки своей культуры и духовного развития. Съемки происходили в Архангельской области по рекам Вага, Онега и Северная Двина. Фильм получил Гран-при международного фестиваля «Северный характер» в Мурманске.

«Женя и Ваня на краю света»

Работа режиссера Анны Каториной. Это документальная хроника пребывания двух метеорологов на полуострове Канин, расположенном между Чешской губой Баренцева моря и Белым морем. Герои совершенно оторваны от Большой Земли, их история на метеостанции постепенно превращается в полукомедийную зарисовку из жизни супружеской пары. С этой историей Анна Каторина победила в Федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России». Фильм реализован фондом «Пример интонации».

«Белая Земля»

Документальный фильм молодого якутского режиссера Айаала Адамова, ученика новой мастерской Александра Сокурова в Петербурге. В центре сюжета — сходка оленеводов у берегов моря Лаптевых и празднование Дня оленевода в маленьком эвенском селе Найба, и как, наверное, обычное явление такого рода событий — встреча с надвигающей бурей…

«Ладно хорошо, Пинега»

Гипнотический мюзикл известной документалистки Саши Кулак, созданный в соавторстве с Юлией Курмангалиной. Это путешествие по берегам реки Пинега, по диким леса и умирающим деревням северных поселений России, расположенных вдоль реки. Летом путь туда возможен только на лодке…

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках Дней VOICES пройдет несколько кинопрограмм: «Дебюты», «Голос времени», «Свободный полет», «Классики», «Европейский экспресс», «Русский север», а также программа короткого метра. Показы пройдут на нескольких площадках: в кинотеатре «Ленком», в областной библиотеке, в  Архиерейском и Консисторском двориках вологодского Кремля. Помимо этого, кинотеатр «Салют» специально откроют на время проведения фестиваля.

Показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны» пройдет в Вологде Дней фестиваля европейского кино VOICES 27 августа. 
 

Тэги: Voices, кино, фестиваль

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