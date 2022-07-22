Кинотеатр «Салют» станет площадкой показов для Дней в VOICES в Вологде

22.07.2022 [Культура]

Кинотеатр «Салют» специально откроют на время проведения Дней фестиваля молодого европейского кино в VOICES в Вологде с 25 по 28 августа.

– У нас прекрасная новость. В Дни VOICES кинотеатр Салют станет площадкой показов, – говорят организаторы кинофестиваля. – Для нас Салют – особое место. За более чем столетнюю историю он стал настоящим домом кино для Вологды. Его залы пропитаны магией синематографа. Будущее кинотеатра нам до конца неизвестно. Но одно мы знаем точно – с 25 по 28 августа в Салюте будет кино.

Ранее NewsVo рассказывал, что кинотеатр «Салют» закрылся с началом пандемии. Проблемы кинотеатра начались с появлением в Вологде мультиплексов — кинотеатров с несколькими кинозалами. В 2017 году в «Салюте» планировали разместить Камерный драматический театр. Но против этого высказывались как представители театра, так и сотрудники кинотеатра. 

В 2021 году озвучивалась идея перепрофилировать один из городских кинотеатров («Салют» или «Ленком» – ред.) под киноконцертную площадку. Судя по всему, эти планы обошли «Салют» стороной.

В начале этого года представители Лаборатории городской среды провели стратегическую проектную сессию «Настоящее и будущее кинотеатра «Салют». На встрече присутствовали представители различных культурных и образовательных проектов областной столицы, представители киноцентра, а также советник мэра Вологды Надежда Снигирева.

– Сначала участники посмотрели «Салют» с небольшой экскурсией. Потом было обсуждение о том, как можно развивать «Салют». Это была первая встреча, знакомство. Мы хотели понять, кому, вообще, может быть интересна эта площадка, кто из горожан-представителей культуры может быть заинтересован в ее сохранении и развитии, – рассказала NewsVo Виктория Гребёлкина, специалист по связям с общественностью Лаборатории городской среды.

Всем, кто заинтересован участвовать в развитии «Салюта», предлагалось написать в Лабораторию городской среды, чтобы их в дальнейшем также приглашали на эти встречи.

Напомним, синематограф под названием «Рекорд» открыл в Вологде 19 октября 1910 года господин Р.С. Шрамм. Открыл он его в собственном доме на улице Кирилловской (современная улица Ленина – ред.). В 1938-39 годах дом и соседствовавшие с ним механическая мастерская и магазин швейных машин были объединены и реконструированы в здание кинотеатра «Искра».  И только в конце 1960-х годов «Искре» был присвоен статус детского кинотеатра, тогда же он был переименован в «Салют». 

Тэги: кинотеатры, салют, Voices

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